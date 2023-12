Gelungenes Konzertdebüt im Advent

Am 9. Dezember luden die Dorfkapelle Goppertsweiler und der Musikverein Wildpoltsweiler zum Adventskonzert in die weihnachtlich geschmückte Festhalle nach Neukirch ein.

Nach über drei Jahren Pause konnten die beiden Musikkapellen wieder zu einem Konzert einladen wie sich Vorständin Verena Küchenmeister bei der Begrüßung freute. Neben 21 Musikanten die zum ersten mal ihr Können bei einem Konzert unter Beweis stellen durften war das Konzert für beide Vereine eine Premiere, denn es fand nicht wie bisher im Frühjahr statt sondern zum ersten mal im Advent.

Den ersten Konzertteil gestaltete der Musikverein Wildpoltsweiler unter der Leitung von Wolfgang Vetter. Nach intensiver Probearbeit in den vergangenen Wochen konnten die Musiker ein abwechslungsreiches Programm präsentieren, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei war - von konzertanten Stücken über Filmmusik bis hin zum traditionellen Marsch.

Nach der Pause nahm die Dorfkapelle Goppertsweiler mit Dirigentin Christina Brugger auf der Bühne Platz. Ein besonderes Highlight im gehörfälligen Konzertprogramm der Dorfkapelle war die Verabschiedung von Alfred Beck nach 38 Jahren als Fahnenträger und zugleich Ernennung zum Ehrenmitglied. Neben einem ihm gewidmeten Musikstück der Kapelle bedankten sich auch seine aktiven und ehemaligen Fahnenbegleiterinnen mit einer Rose bei ihm für seine jahrelange Treue.

Nach einer Zugabe folgte die Verabschiedung mit einigen Dankesworten durch Vorständin Sabrina Wellhäuser bevor sie allen Besuchern eine besinnliche Adventszeit wünschte.

Das Konzert war allerdings nicht der letzte Auftritt in diesem Jahr für die beiden Kapellen, sie sind noch in einzelnen Weihnachtsgottesdiensten sowie zwischen den Jahren beim Schnurranten in den Dörfern anzutreffen und zu hören.