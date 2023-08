Gelungenes Jedermann–Turnier 2023

Nach dem erfolgreich durchgeführten Freundschaftsturnier im Mai (SZ Bericht 20.05.2023), veranstalteten die Häfler Eisstockschützen das traditionell beliebte Jedermann–Turnier auf der wunderschönen Sportanlage am Riedlewald.

Ein mit elf Mannschaften vollbesetztes Starterfeld nahmen bei bestem Wetter und bester Laune am Wettbewerb teil. In der Wahl der Sportbekleidung waren die Teilnehmer teilweise sehr kreativ. Eine Mannschaft spielte im Schottenlook und Kilt, eine andere Mannschaft mit extra designtem Mottoshirts „Asphaltschrubber (SSV)“, diese Mannschaft hat das Eisstockschießen über unser Sommerprogramm durch den SSV kennengelernt.

Die Zuschauer sahen somit sehr spannende Spielbegegnungen, mit viel Ehrgeiz aber auch viel Spaß und Freude an der teils ungewohnten Sportart.

Als Turniersieger 2023 konnte die Mannschaft vom DRK FN mit 18:2 Punkten den Wanderpokal entgegennehmen, gefolgt von vier Mannschaften mit 14:6 punktgleich auf den Plätzen zwei bis fünf. Die Mannschaft am Tabellenende erhielt als Anreiz für nächstes Jahr die „Rote Laterne“. Natürlich erhielten alle Mannschaften schöne Sachpreise.

Herr Kramer, Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen, übernahm die Siegerehrung. Unseren Dank an Herrn Kramer und die Stadt Friedrichshafen für die tolle Unterstützung für unseren Verein. Herr Kramer war so begeistert von der Veranstaltung, dass er den ESV gebeten hat für 2024 ein Einladung an den Gemeinderat und die Stadtverwaltung auszusprechen.

Der ESV bedankt sich bei allen Sponsoren, der Sparkasse Bodensee, der Volksbank Friedrichshafen und der Firma Grossmann und bei allen Vereinsmitgliedern des ESV, die dazu beigetragen haben diese Veranstaltung erfolgreich durchzuführen.

Am 27. Juni hat das Jobcenter des Landratsamt Bodenseekreis ihren Team–Tag mit Eisstockschießen bei uns verbracht. Mitglieder des ESV betreuten die Sportler. Auch hier erhielten wir ein tolles positives Feedback diese tolle Veranstaltung.

Am Samstag, 19. August, nahm eine Mannschaft des ESV beim international topp besetzten Mannschaftsturnierturnier des ESC Langenargen teil. Hierbei wurde ein beachtenswerten Platz sieben von elf teilnehmenden Mannschaften erreicht.

Interessierte an unserer schönen Sportart finden detaillierte Informationen auf unserer Homepage www.esv–friedrichshafen.de