Gelungenes Adventskonzert des Kirchenchors Gattnau

Am ersten Advent konnte der Kirchenchor St. Gallus ein gelungenes Konzert darbieten. Trotz stundenlangem regionalen Stromausfalls, kamen zahlreiche Konzertbesucher in die weihnachtlich geschmückte Kirche nach Gattnau. Da fünf Minuten vor Konzertbeginn der Strom wieder da war, konnte das Orgelspiel mit dem „Choral - der Tag ist so freundlich“ von J. S. Bach auf die adventlichen Melodien einstimmen. Der Chor bot ein abwechslungsreiches Programm mit traditionellem Liedgut und modernen Weisen von L. Maierhofer, wie „Im Dunkel naht die Weihnacht“ oder „Still ist das Land“, sowie auch von G. Nelson „Menschen brauchen Gott“. Das rhythmisch anspruchsvolle Stück „Im Anfang war das Wort“ von R. Hess sang der Chor taktsicher. Das traditionelle Lied „Maria durch ein Dornwald ging“ konnte mit seinem herausfordernden Arrangement begeistern. Bei dem Stück „Stimmet Hosianna an“ von W. C. Briegel konnte man förmlich die Freude und den Glockenklang heraus hören. Mit dem Schlusslied „Advent ist ein Leuchten“ wünschte der Chor eine besinnliche Adventszeit.

Der lang anhaltende Applaus der Besucherinnen und Besucher in der vollbesetzten Kirche war Bestätigung eines rundum gelungenen Konzerts. Großer Dank galt dem Dirigenten Edwin Ibele, der ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und als Zugabe ein Potpourri aus allen vorgetragenen Stücken erarbeitet hatte. Mit dem 400 Jahre alten Lied „Macht hoch die Tür“, das gemeinsam gesungen wurde, konnten die Gäste die adventliche Stimmung mit nach Hause nehmen. Herzlichen Dank galt auch der musikalischen Begleitung: Thomas Stoppel am Klavier, Anton Weber am Bass und Markus Bentele an der Orgel.