Gelungener Beratungsabend mit Fachleuten

Ein eigenes Zuhause — (wie) geht das überhaupt noch? Unter diesem Titel fand am Freitag 23. Juni, ein Fachabend der katholischen Erwachsenenbildung Bodenseekreis (keb Bodenseekreis) zum Thema Wohneigentum statt. Vier Fachleute in den Bereichen Finanzierungsberatung, Immobilienberatung, Bausparberatung und Energieberatung waren vor Ort und standen für Gespräche zur Verfügung.

Nach einer allgemeinen Einführung aller Referenten/innen in ihre Fachgebiete konnten die Teilnehmenden sich frei für die ihnen wichtigen Themenbereiche entscheiden. In lockerer Runde oder im Einzelgespräch diskutierten sie mit den Fachleuten, erhielten allgemeine Tipps, stellten konkrete Fragen und konnten eine unabhängige Meinung zu bestehenden Vorhaben erhalten.

Gut beraten lassen sich bessere Entscheidungen treffen: Ziel dieser kleinen Fachmesse war es, den Teilnehmern/innen genau das zu ermöglichen. Das Feedback der knapp über 20 Teilnehmenden war positiv und es gab schon Anfragen für eine Wiederholung der Veranstaltung. Hervorzuheben die wohlwollende und offene Atmosphäre, in der sich die Teilnehmer/innen auch gegenseitig mit Informationen und Hinweisen aushalfen. Die keb Bodenseekreis bedankt sich für das Engagement der Referenten, für die die Offenheit der Teilnehmenden und für die Unterstützung des Kooperationspartners evangelische Erwachsenenbildung Friedrichshafen.

