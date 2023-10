Gattnau feiert Kirchenpatrozinium

Die Kirchengemeinde St. Gallus Gattnau feierte am Sonntag, 15. Oktober, ihr Patrozinium, also den Namenstag ihres Schutzheiligen. Gallus war im siebten Jahrhundert ein Wandermönch und Missionar, der vor allem im Bodenseeraum wirkte und als Heiliger verehrt wird.

Das Patrozinium der Pfarrgemeinde Gattnau wird traditionell am dritten Oktober-Sonntag gefeiert. In christlicher Gemeinschaft ehrte und würdigte die Pfarrgemeinde ihren Kirchenpatron, den Heiligen Gallus, mit einem Festgottesdienst, zelebriert von Pfarrer Armin Noppenberger. Pfarrer Noppenberger ging auf die Wegstationen des Heiligen Gallus ein und betonte in seiner Predigt, dass Gallus auf vielfältige Weise im Bodenseeraum gewirkt hat. Der Gattnauer Kirchenchor unter der Leitung von Edwin Ibele hat die Messe mit modernen geistlichen Liedern mitgestaltet, begleitet von Markus Bentele an der Orgel.

Im Anschluss an den Gottesdienst trafen sich die Gläubigen zum gemütlichen Beisammensein bei Getränken und Zopfbrot und rundeten so das Patrozinium in froher Gemeinschaft ab.