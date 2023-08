Gastfamilie im Raum Friedrichshafen gesucht

Die Ambulanten Dienste der Behindertenhilfe der Zieglerschen suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Gastfamilie in Friedrichshafen und Umgebung, die bereit ist, eine 22–jährige Frau mit Assistenzbedarf bei sich aufzunehmen und im Alltag zu begleiten. Das Ziel: Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft durch die Einbindung in eine Gastfamilie.

So „normal“ wie möglich zu leben, ist für Menschen mit Behinderung ein wichtiges Anliegen. Wer nicht in einer stationären Einrichtung leben möchte, aber auch nicht ganz allein wohnen kann, für den ist das „Betreute Wohnen in Familien“ eine gute Alternative. Vorausgesetzt, es findet sich eine engagierte Familie, Lebensgemeinschaft oder eine aufgeschlossene alleinstehende Person, die sich vorstellen kann, Wohnraum und Begleitung anzubieten.

„Beim 'Betreuten Wohnen in Familien' leben Menschen mit Assistenzbedarf in einer Gastfamilie mit 'Familienanschluss'. Der 'Gast' ist Teil der Familie“, erklärt Isabell Weiß von den Ambulanten Diensten der Zieglerschen. Gemeinsame Mahlzeiten würden dabei genauso dazugehören, wie gemeinsame Unternehmungen, etwa am Wochenende. Aber selbstverständlich hat auch jeder seine eigenen Ideen für die Freizeitgestaltung, so Weiß.

Die Ambulanten Dienste der Zieglerschen unterstützen die Gastfamilien durch regelmäßige Begleitung und Beratung. Die Familien erhalten ein angemessenes Betreuungsentgelt. Selbstverständlich werden die Kosten für Unterkunft und Verpflegung entsprechend den sozialrechtlichen Vorgaben erstattet.

Wer Interesse hat, Gastfamilie zu werden, kann sich bei Isabell Weiß unverbindlich informieren und beraten lassen: persönlich, telefonisch, per Mail oder digital via Teams.

Isabell Weiß, Die Zieglerschen — Ambulante Dienste, Zußdorfer Straße 28, 88271 Wilhelmsdorf, 015118297300, [email protected]