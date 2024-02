Funkenfeuer in Reute 2024

Am 18. Februar fand das diesjährige Funkenabbrennen in Reute statt. Bei schattigen Temperaturen wurde der Funken planmäßig gegen 19 Uhr traditionell mit dem Fackellauf, begleitet durch den Spielmannszug, entzunden und brannte bilderbuchmäßig in Begleitung der Abordnung des MV Kehlens ab.

Ganz zur Freude der Funkenbauer, welche seit Freitag sich zunächst neu orientieren mussten. Die Reutener begaben sich nämlich für den diesjährigen Funken auf neues Terrain. Familie Leiter stellte uns den Acker direkt an der B 30 in Siglishofen für den Funkenbau zur Verfügung. Dafür möchten wir uns nochmals ausdrücklich bedanken!

Leider änderte der Platzwechsel nichts an den üblichen Wetterverhältnissen beim Funkenbau. Wo freitags noch trockenes und leicht sonniges Wetter herrschte, ließ sich samstags der ein oder andere Regenschauer blicken und erschwerte den Funkenbau für Beine und Räder. Nichtsdestotrotz ließen sich die Funkenbauer aus Reute nicht von der neuen Örtlichkeit oder den nassen Klamotten beirren und so stand der Funken bereits am Samstag Abend bereit. Nachdem am Sonntag noch die verbliebenen Vorbereitungen für das Abbrennen am Abend getroffen wurden, waren die Funkenbuben aus Reute für das Funkenspektakel bereit.

Die Funkengemeinschaft aus Reute war begeistert von der Anzahl an Besucherinnen und Besucher des Reutener Funkenfeuers! Wir bedanken uns herzlich bei allen Besucherinnen und Besuchern für Ihr Kommen und Ihre Unterstützung der Tradition des Funkenfeuers.

Besonders möchten wir uns jedoch bei unseren Sponsoren bedanken, ohne die der Funken nicht möglich wäre:

Messmer-Multimedia, Fliesenfux GmbH, Simon Müller Dienstleistungen, Reisewelt Montfort, Meschenmoser Baugeschäft, Elmars Fahrschule, Baumaschinen Brielmaier, Empen Optik Tettnang, Safari Feinkost, Maschinenbau Pop, Mihosta GmbH, LVM-Versicherung Meckenbeuren, Gemeinde Meckenbeuren, Bäckerei Stefan Müller, Steuerberater Josef Langegger, Raum und Design Mauz, Wiechert Logistik, Schünke Bauzentrum, Brauerei Meckatzer, Fischer-Ton-Technik, Schiele Transporte, StarImbiss Meckenbeuren, Bio Mayer, Blaser Obstbau, Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren, BSR Sicherheits GmbH und alle weiteren Gönner der Funkengemeinschaft Reute.

Genießt nun den bevorstehenden Sommer, bevor wir sie 2025 wieder gerne zum Reutener Funken begrüßen, wenn es wieder heißt: Funken Reute! Funken Reute! Funken Reute!