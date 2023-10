Fuhrmann und Klimt werden BW Jahrgangsmeister

Vom 20. bis 22. Oktober fanden in Mühlacker die Baden-Württembergischen Meisterschaften im Schwimmen statt. Mirka Szilovics (Jhg. 10) erreichte über 50m Rücken und 50m Brust die Top 10. Auf 50m Schmetterling lieferte sie stark ab und erreichte den sechsten Platz. Lisa Kinast (Jhg. 07) zeigte ihr Können über 50m und 200m Brust, bei denen sie den Sprung auf das Podest schaffte und sich eine Silber sowie eine Bronze Medaille sicherte. Zusätzlich zu Bronze erreichte sie mit einer Zeit von 2:48,71 den neuen Vereinsrekord. Über die anstrengenden 200m Rücken erreichte sie ebenfalls den dritten Platz. Bei den 100m Langen und 100m Rücken verpasste sie das Podest nur knapp und wurde vierte. Romy Kiefer (Jhg. 09) zeigte ein weiteres Mal, dass sie breiter aufgestellt ist als die Meisten, indem sie sich die Silbermedaille sowohl über die Sprintdistanz 50m Schmetterling als auch über die langen 400m Freistil sicherte. Sie verpasste das Podium über 100m Rücken und 100m Schmetterling nur um den Bruchteil einer Sekunde.

Marcel Poness (Jhg. 06) bewies, dass seine Stärke in den Sprints liegt und gewann Silber auf 50m Brust und Bronze über 50m Rücken. Auch über die 100m Brust und Lagen lieferte er ab, musste sich jedoch der besonders starken Konkurrenz mit einem vierten Platz geschlagen geben. Unser Sprinter Rodion Domaschenko (Jhg. 09) machte seinem Namen alle Ehre indem er auf 50m Brust und 50m Freistil die Silbermedaille erschwamm. Zusätzlich sicherte er sich mit den 50m Rücken eine Bronzemedaille. Max Fuhrmann (Jhg. 10) startete sofort durch und wurde direkt in seinem ersten Start, den 50m Brust, Baden-Württembergischer Jahrgangsmeister. Über die 100m Lagen und Brust erreichte er zusätzlich jeweils noch den dritten Platz. Auch Lukas Klimt lies nicht lange auf sich warten und sicherte sich Gold bei den Junioren über 50m Schmetterling. Hier wurde diese Leistung noch zusätzlich mit einem dritten Platz in der offenen Wertung belohnt. Dass seine Hauptlage Schmetterling ist, unterstrich er mit einem weiteren Baden-Württembergischen Jahrgangstitel über 100m Schmetterling. Zusätzlich qualifizierte er sich mit dieser Leistung für das offene Finale, indem er den Verein stark vertrat und mit einem herausragenden vierten Platz das Podest gegen die ältere Konkurrenz knapp verpasste.