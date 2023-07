Für die Menschen im Hintergrund

Der Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) hat sich etwas ganz Besonderes für Ehrenamtliche ausgedacht: Hier geht es um höchst Engagierte, die nicht täglich im Rampenlicht stehen. Hier geht es um Menschen, ohne die es im Vereinsleben nicht geht. Thomas Brugger aus der Fußballabteilung des TSV Fischbach wurde von den SSV–Vorständen Jürgen Schrandt, Maria Kühner und Ute Köhler sowie Johannes Weber aus der Geschäftsstelle bei einer Feier überrascht. Auf dem Gelände des Sportplatzes trafen sich die Spieler der Meister– und Aufstiegsmannschaft, die vor dreißig Jahren eine überaus erfolgreiche Saison spielten.

Thomas Brugger ist seit 1971 im Verein, und das ohne Unterbrechung. Bereits in der Jugend war er sehr aktiv. Seit 1979 war er bei den Aktiven unterwegs. Jahrelang trug er die Kapitänsbinde der 1. Mannschaft und hat sich immer in den Dienst des Teams gestellt. In den 80er–Jahren trat er bei Vereins–Festen als Michael Jackson auf — einfach legendär. Nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn war Thomas Brugger zuerst Coach der Zweiten und dann 23 Jahre lang Betreuer der 1. Mannschaft. Bei den Relegationsspielen 2009 übernahm er die Vertretung des in Kur weilenden Micha Wohlfahrt. Der Aufstieg in die Bezirksliga wurde perfekt gemacht. Aktuell hilft der Engagierte bei Heimspielen als Platzordner und beim Aufbau mit. Er hält das Vereinsleben weiter hoch und ist immer da, wenn man ihn braucht.

Das Team des SSV gratuliert Thomas Brugger herzlich zu seiner Auszeichnung.