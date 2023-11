Für die Kids des WSVs geht’s hoch hinauf

Die diesjährige Kinder- und Jugendausfahrt des Wintersportverein Langenargen fand in den Abenteuerpark nach Kressbronn statt. Trotz des regnerischen Wetters gab es kaum Absagen und insgesamt 30 Kinder und 11 Erwachsene trafen sich am Samstagmorgen am Kletterpark. Nach einer Sicherheitsunterweisung zum Umgang mit den Klettergurten und dem Parcour ging’s schon los. Für die jüngsten Teilnehmer gab es einen speziellen Kidsparcour, während die älteren Kinder und Erwachsenen den großen Parcour mit 7 Routen bis auf 8 Meter Höhe und 102 Stationen in Angriff nahmen. Der Parcour mit dem Motto „Auf den Spuren von Indiana Jones“ sorgte mit sehr vielen liebevollen Details und den unzähligen Seilrutschen für viel Spaß bei allen Teilnehmern. Nach drei Stunden Klettern waren alle erschöpft und konnten sich abschließend noch mit heißen Wienerle und Wecken stärken.

