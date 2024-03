Frühlingserwachen bei den Brochenzeller Senioren

Über 80 Gäste durfte Uschi Keller Weishaupt zum Seniorennachmittag, im liebevoll dekorierten und von unzähligen Hasen bevölkerten, Gemeindehaus in Brochenzell zum „Frühlingserwachen“ begrüßen. Für die musikalische Unterhaltung nach Kaffee und Kuchen sorgten Franz Pohl und Brigitte Heine, die mit alten Melodien und lustigen Witzen die Gäste unterhielten.

Es folgte ein Sketch, bei dem die Senioren einen Besuch in der ‚Amtsstube von „Hannes und der Bürgermeister“ machen durften, wo sich der Bürgermeister (Achim Baumeister) beim Verfassen eines Liebesgedichtes in heftiger Gänsebratenphantasien verlor. Es folgten witzige Dialoge, die Hannes ( Wolfgang Rieger) zu der Erkenntnis brachte, dass es „einem gebildeten Menschen schlecht gehe“. Über einen Kochkurs an der VHS in einen Lyrik Kurs gestolpert und seit einer erlittenen Gehirnerschütterung „sprudelnde Quelle“ von Gedichten, wollte Hannes sein neuestes Werk jedoch nicht so ohne Weiteres dem Bürgermeister preisgeben. Nach einigem Hin und Her einigten sich die beiden darauf, dass jeder im Wechsel eine Zeile seines Gedichtes vortrug. Was aus dem Mischmasch von Hannes Gänsebratenrezept und dem Liebesgedicht des Bürgermeisters herauskam kann man sich vorstellen und hat für viele Lacher gesorgt.

Nachdem Vesper mit Maultaschen und Kartoffelsalat war ein kurzweiliger und vergnüglicher Nachmittag zu Ende. Uschi Keller Weishaupt bedankte sich bei allen Akteuren und ihrem Team und lud die Senioren zum nächsten Seniorennachmittag am 11. April mit der Betznauer Boygroup ein.