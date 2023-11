Friedrichshafens Altstadt neu entdeckt

Lassen sich in der Häfler Innenstadt tatsächlich Spuren der historischen Reichsstadt Buchhorn entdecken? Wer am Sonntag, 24. September, an der von der Katholischen Erwachsenenbildung Bodenseekreis angebotenen Führung teilgenommen hat, wird diese Frage mit einem klaren Ja beantworten.

Gästeführerin Daniela Loeser begann die Tour an der Ecke Friedrich- und Wilhelmstraße, vor den ehemaligen Mauern Buchhorns und unweit der längst abgerissenen Kapelle Heilig Kreuz. Dort ging es damals durch das Obertor hinaus auf die Landstraßen nach Ravensburg und Lindau. Die Teilnehmer:innen erfuhren, dass die heutigen Wilhelm-, Karl- und Goldschmiedstraßen als frühere Gassen der Kern Buchhorns waren und die drei Stadttore verbanden. Die Nikolauskirche neben dem damals noch deutlich kleineren Marktplatz ist eines der wenigen nach dem zweiten Weltkrieg wieder aufgebauten Wahrzeichen der Altstadt. Daniela Loeser schaute mit den Teilnehmenden genau hin, so dass alle in den zum Teil sehr schmalen Häusern den historischen Stadtkern erkennen konnten. Der Wiederaufbau nach der Zerstörung im Weltkrieg erfolgte auf den kleinen Parzellen, nur wenige Reste der alten Stadtmauer und der Wasserversorgung sind noch präsent.

Am Ende der einstündigen Führung waren sich die Teilnehmer:innen einig, neues Altes entdeckt zu haben und nun ihre Stadt Friedrichshafen bewusster und mit anderen Augen wahrzunehmen. Die Führung auf den Spuren von Buchhorn bildete den Auftakt des Herbstprogramms der keb Bodenseekreis, die ein breites Bildungsangebot für alle Menschen bietet ‐ unabhängig von Herkunft, sozialem Hintergrund oder religiöser Überzeugung. Sie wird vom Land Baden-Württemberg als Träger offener Erwachsenenbildung gefördert. Ihre Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten im gesamten Bodenseekreis statt. Das aktuelle Programm der keb Bodenseekreis können Interessierte im Internet unter www.keb-fn.de einsehen oder per E-Mail [email protected] beziehungsweise per Telefon (07541) 3786072 als gedrucktes Programmheft anfordern.