Zwischenwelten im Kunsthaus Caserne

Die Galerie Kunsthaus Caserne lädt zur Doppelausstellung Zwischenwelten der Malerin Petra Gimmi und der Bildhauerin Myrthe Rödelberger ein. Die Vernissage ist am Freitag, 2. Februar, um 19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr. Brigitte Meßmer vom Galeriekreis begrüßt die Gäste, das Neo Folk Duo Stereolites begleitet den Abend musikalisch.

Zum Auftakt des Ausstellungsjahres im Kunsthaus Caserne erkunden Myrthe Rödelberger und Petra Gimmi die künstlerischen Räume zwischen Skulptur und Malerei, zwischen Geheimnis und Klarheit, Ruhe und Dramatik, Unterwegssein und Ankommen. Die Künstlerinnen lernten sich im Kunststudium kennen, haben gemeinsam die Alpen überquert und auf vielen Reisen künstlerisch gearbeitet. Die Natur und ihre ursprüngliche Schönheit dienen beiden als Inspirationsquelle und beide erfahren Naturerlebnisse als wesentlich für ihr Schaffen, heißt es in der Pressemitteilung Kulturhaus Caserne.

Die Werke der Malerin bewege sich zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit, wobei ihr die Art des Farbauftrags ebenso wichtig ist wie das Bild selbst. Ihre Intention sei es nicht, die Natur abzubilden, sondern im Lebendigen zu arbeiten wie die Natur. Dabei spielen Stofflichkeit, Verdichtung, Weite und Transparenz eine gleichermaßen wichtige Rolle. Die Künstlerin sucht in ihrer Arbeit die direkte Begegnung mit dem Lebendigen und möchte Betrachterinnen und Betrachter ihrer Werke etwas von der Frische und Weite dieser Erfahrung nahebringen.

Petra Gimmi hat Hochschulstudiengänge in Kunst und Geographie abgeschlossen. Ihre Werke waren in Galerien in Deutschland, Irland und Island zu sehen, Arbeitsaufenthalte führten sie nach New Mexico und Kalifornien, sie war Gastkünstlerin in Vallanes, Island und Atelierstipendiatin im Künstlerdorf Cill Rialaig in Kerry, Irland.

Myrthe Rödelberger ist auf einem Einödhof auf dem Dachsberg im Hochschwarzwald aufgewachsen. Sie hat die Natur als unerschöpflichen Quell von Farben, Formen und Strukturen, auch als Lehrmeisterin und Spiegel der menschlichen Seele erlebt, heißt es in der Pressemitteilung. Nach ihrem Schulabschluss ist sie ein Jahr lang mit einer Schauspielgruppe durch Deutschland getourt und hat an Aufführungen mitgewirkt, bevor sie sich für ein Studium der Bildhauerei entschied.

Das Diplom in der Tasche, bereiste sie Russland, die Mongolei und China auf der Suche nach dem Ursprung und den Blüten der Kulturen sowie Europa. Anschließend lebte und arbeitete sie auf Lanzarote, später zog sie in die mecklenburgische Seenlandschaft. Seit 2021 entstehen aus Holzstämmen und Ton die Skulpturen und Plastiken der Künstlerin in ihrem Atelier im Hochschwarzwald. Neben Bühnenbildern, Kostümentwürfen und Restaurierungen ist sie als Dozentin tätig und illustriert Märchen. Sie nimmt regelmäßig an Ausstellungen teil und realisiert öffentliche Aufträge.

Öffnungszeiten : samstags und sonntags am 3. und 4. sowie am 17. und 18. Februar, jeweils von 13 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Über Fasnacht (10. und 11. Februar) ist die Ausstellung geschlossen.