Zwei U17-Meistertitel für den WYC-Nachwuchs

Gleich zwei deutsche Meistertitel in den U17-Wertungen haben die Nachwuchssegler des Württembergischen Yacht-Clubs mit nach Hause gebracht. Sophie Schneider und Victoria Egger (beide WYC) segelten bei der Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaft (IDJM) der 29er-Jollen in Greifswald auf Platz zwei. In der U17-Wertung der Mädchen waren sie Erste und gewannen den Titel. Bei der IDJM der 420er-Jollen in Warnemünde kamen Hannes Wehrle (Jollensegler Reichenau) und Finn Meichle (WYC) auf den vierten Platz. In der U17-Wertung triumphierte das Duo.

15 Wettfahrten segelten die 60 Teams bei der IDJM der 29er-Skiffjolle, der kleineren Variante des olympischen 49ers, auf der Ostsee vor Greifswald. Schneider/Egger waren erst am Tag vor der Meisterschaft in Greifswald angekommen, mussten am nächsten Tag gleich drei Wettfahrten segeln. „Das war ein bisschen wie ins kalte Wasser geschubst“, so Steuerfrau Schneider.

Gerade vor diesem Hintergrund konnten sich die Plätze zehn, drei und sieben sehen lassen. Danach gelang den beiden sogar noch eine Steigerung, denn es folgten vier erste Plätze an den nächsten Tagen ‐ das wurde mit dem Meistertitel in der U17-Wertung der Mädchen belohnt. Auch insgesamt waren sie bestes Mädchenteam.

Wehrle/Meichle fahren konstant

In Warnemünde waren 80 Boote bei der IDJM der 420er, der etwas kleineren Version des olympischen 470ers, am Start. Das seit Monaten auf einer Erfolgswelle segelnde Team, der 16-jährige Meichle und der 14-jährige Wehrle, wollten bestes U17-Boot werden. An den beiden Leichtwindtagen holten sie in sechs Läufen vier erste Plätze und am letzten Tag verbesserten sie sich bei Böen bis zu 30 Knoten mit den Plätzen vier und drei noch auf Rang vier. In der U17-Wertung war es Platz eins für Wehrle/Meichle ‐ fünf Punkte vor den amtierenden U17-Weltmeisterinnen aus Hamburg. „Es war eine richtig gute Regatta, wir sind sehr konstant gefahren“, freute sich Meichle.

Bei der IDM der olympischen 49er und 49er FX in Tutzing am Starnberger See kam am letzten Tag der auffrischende Westwind mit drei bis fünf Beaufort auf. Sieben Rennen wurden in beiden Klassen am Stück durchgezogen. Katharina Schwachhofer und Elena Stoltze vom WYC segelten nur erste bis dritte Plätze und waren am Ende mit einem Punkt Vorsprung Erste.

In der Gruppe der 49er, der olympischen Herren-Klasse, segelte das WYC-Team Rico Rockenbauch und Moritz Dorau auf unterschiedlichen Booten. Rockenbauch kam an der Vorschot von Valentin Müller (Bayerischer YC) auf den zweiten Platz, Dorau mit Vorschoter Moritz Fiebig (BYC) mit zwei Punkten Abstand auf Rang drei.