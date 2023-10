36-Jähriger stirbt nach Frontalcrash mit einem anderen Radfahrer

In der Blankenrieder Straße in Waltenweiler sind am Dienstag um 7.15 Uhr zwei Fahrradfahrer miteinander kollidiert und schwer verletzt worden. Einer der Unfallbeteiligten, ein 36 Jahre alter Mann, ist an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus verstorben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt.

Empfohlene Artikel Unfall Lebensgefährlich verletzt: Fußgänger auf B 31 von Auto erfasst q Eriskirch

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhren die beiden Radler in gegensätzlicher Richtung verbotswidrig den Gehweg, wobei der 36-Jährige, der in Richtung Lindenholz fuhr, mutmaßlich gegen das Rechtsfahrgebot verstieß.

Durch den Zusammenstoß stürzten beide Radfahrer, der 36-Jährige blieb bewusstlos liegen. Der andere Radler, 42, zog sich Verletzungen an der Schulter zu. Beide wurden vom Rettungsdienst nach notärztlicher Erstbehandlung ins Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrrädern entstand laut Polizeibericht ein Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro.

Artikel wurde aktualisiert.