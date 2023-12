Zwei neue Stellen im Dekanat Friedrichshafen

Bei der jüngsten Vergabesitzung des Dekanats Friedrichshafen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat Gemeindereferentin Viola Schreiber die Stelle in der Campingseelsorge erhalten und wird in der Saison 2024 ihren Dienst am Campingplatz in Gohren (Kressbronn) beginnen. Bereits zum 1. Dezember diesen Jahres startet als Pastoraler Mitarbeiter Antonio Montefusco in der Seelsorgeeinheit Friedrichshafen Mitte für die italienisch sprachige Gemeinde Santa Catharina da Siena.