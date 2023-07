Zwei nationale Titel

Einmal Kanada und zurück stand für Emilly Johnston auf dem Programm. Denn nach 20 Stunden Reisezeit nahm die Fahrerin des Friedrichshafener Trek Future Racing Teams an den nationalen Meisterschaften in Kanada teil. „Ich fühlte mich, als ob mich ein Bus überfahren hätte“, sagte Emilly Johnston nach der Ankunft. Doch als wenige Tage später das Rennen um das Trikot des Landesmeisters startete, war Johnston topfit und auch der strömende Regen konnte sie nicht abhalten. Am Ende siegte sie nach 1:15:38 Rennzeit im Dauerregen mit einem Vorsprung von 3:30 Minuten.

Wiedmanns Fokus gilt der Weltmeisterschaft

Eine kürzere Anreise hatten Mario Bair und Tamara Wiedmann. Zum ersten Mal wurde die österreichische Staatsmeisterschaft in Oberndorf in Tirol ausgetragen. Bei den Damen dominierte Mona Mitterwallner das Rennen und verteidigte ihren Titel. Tamara Wiedmann fuhr aufs Podest und sicherte sich den dritten Platz. „Mein Fokus gilt der WM und entsprechend haben wir auch unser Training abgestimmt. Ich bin mit meiner Form zufrieden und freue mich auf die Strecke in Glasgow und die WM“, sagte Tamara Wiedmann.

Bei den U23 Jungs wollte Mario Bair den Titel wieder zurückholen und entsprechend motiviert ging er ins Rennen. „Im ersten Anstieg schlugen drei Fahrer vor mir ein extrem hohes Tempo an und ich versuchte ihnen zu folgen, konnte mich am Ende des Anstieges auf Position zwei finden und war in der Lage mich in der Abfahrt weitgehend gut zu erholen und dann im Gegenanstieg gleich die Führung zu übernehmen. Es war physisch ein extrem harter Kurs und die Renndauer von 1:30 Stunden (gleiche Distanz wie die Elite) für ein U23–Rennen sehr lange“, berichtet der österreichische Staatsmeister über den Rennverlauf.

Der Teamchef zeigt sich zufrieden

„Natürlich bin ich super happy und wir haben zum ersten Mal ein kanadisches Meistertrikot im Team und für Mario freue mich besonders, denn er fährt eine grandiose Saison bisher. Das war für die Fahrer der letzte Test vor der WM in Glasgow. Wir merken, dass es richtig war, uns auf die Weltcups zu konzentrieren und weniger Rennen zu fahren“, sagt Teamchef Bernd Reutemann.