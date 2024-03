Zwei Musicalsternchen aus Langenargen

Die beiden Schwestern Lisa und Lena Flaig haben am 14. März mit großem Erfolg am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen. Die 17-jährige Lisa hat in ihrer sehr persönlichen Musicalgeschichte „A True Story“ über den Verlust ihrer vor drei Jahren an Leukämie verstorbenen mittleren Schwester die Gefühle Trauer, Wut, Verzweiflung und Hoffnung bearbeitet. Die Jury belohnte sie mit 19 Punkten und dem dritten Preis für ihren schönen Auftritt.

Die zwölfjährige Lena bekam mit 24 Punkten einen ersten Preis und die zweitbeste Wertung von allen Musicaldarstellern am Landeswettbewerb sowie die Weiterleitung zum Bundeswettbewerb in Lübeck. Ihre Musicalgeschichte trägt den Titel „Mein Traum“ und mit dem Sieg in Offenburg geht ihr Musicaltraum in die nächste Runde auf Bundesebene. Über ihren bisherigen Weg sagt Lena: „Er war steinig, aber wir haben alle Steine aus dem Weg geräumt.“

Die beiden Schwestern besuchen erst seit einem knappen Jahr die Muscialschule-Bodensee in Überlingen. Inhaberin Jeannette Munère hat das Talent von Lena und Lisa erkannt und mit ihnen die Handlung erarbeitet, die Songs ausgewählt und sie in Gesang unterrichtet. Musikalisch werden sie von Pianist Lennart Triesschijn begleitet. Der Bundeswettbewerb in Lübeck findet von 16. bis 22. Mai statt. Einen kleinen Auftritt haben Lisa und Lena am 9. April im Rahmen der Verleihung des Kulturpreises des Bodenseekreises an das Kulturhaus Caserne Friedrichshafen im dortigen Casino.