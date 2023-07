Zwei Mannschaften des VfB Friedrichshafen haben Aufstiegschancen

Aus Sicht der Tennisabteilung des VfB Friedrichshafen geht es am Sonntag um richtig viel. Denn beide erste Mannschaften im Damen– und Herrenbereich kämpfen ab 9 Uhr in Aufstiegsspielen um die Teilnahme an der Verbandsliga in der Sommersaison 2024.

Während das Damenteam um Mannschaftsführerin Sophie Schettler beim TV Biberach–Hühnerfeld antritt, dürfen Cheftrainer Jakob Sude und seine Teamkollegen der VfB–Herren auf der heimischen Anlage oberhalb des Häfler Strandbades aufschlagen. Zu Gast wird dann ab 9 Uhr die ebenfalls verbandsligaerfahrene Mannschaft des TC Ehingen/Donau sein, die sicherlich auch nichts dagegen hat, in der kommenden Spielzeit wieder höher zu spielen als in der Bezirksoberliga.

Von Niederlagen zu Beginn nicht aus der Bahn werfen lassen

Zurück zur Häfler Damenmannschaft, die in den vergangenen Partien eine deutliche Leistungssteigerung zeigte. „Trotz der beiden Niederlagen zu Saisonbeginn hat sich unser Team super gefangen — und das trotz des Fehlens ihrer absoluten Spitzenspielerin“, sagt Jakob Sude. „Aus meiner Sicht stehen sie daher also völlig zurecht und verdient im Aufstiegsspiel. Von der Spielstärke gehören unsere Damen in die Verbandsliga. Da muss man einfach so sagen. Ich bin sehr gespannt und drücke die Daumen.“

Zur gleichen Zeit sind die Häfler Tennisspieler um Sude, Mannschaftsführer Johannes Ritter und Co. gegen ihre Gäste von der Donau gefordert. „Souveräner kann man eigentlich nicht in ein Aufstiegsspiel gehen. Das war einfach richtig gut von allen Beteiligten. Unser Team hat dem Druck standgehalten, da wir als haushoher Favorit angetreten sind. So ehrlich muss man einfach sein“, betont Sude. „Ich gehe von einer guten Partie aus, hoffe aber natürlich auf unseren Heimvorteil und viele Zuschauer.“

Souveräne Saison bislang

Gerade einmal ein einziges Match haben die Herren des VfB Friedrichshafen bisher in dieser Saison abgeben müssen. Dem gegenüber stehen 35 gewonnene Begegnungen — gleich dreimal hieß es 9:0 für Friedrichshafen. Nichtsdestotrotz ist ein Aufstiegsspiel noch einmal eine ganz andere Nummer. Sollte das Wetter nicht mitspielen, müsste man in die VfB–Halle ausweichen.