Der 24. Januar 2022 hat die Welt verändert: Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine sind am Samstagvormittag rund 150 Menschen zu einer Gedenkveranstaltung auf dem Buchhornplatz gekommen. Aufgerufen hatte der ukrainische Kulturverein Friedrichshafen mit seiner Vorsitzenden Valentyna Frolova.

„Wir sind rund 1400 hier in der Stadt, meist Geflüchtete aber auch Ukrainer, die schon länger hier leben und uns unterstützen“, sagt Frolova. Sie selbst stammt aus Charkiv, war im März 2022 aus der Frontstadt nach Friedrichshafen geflüchtet. Eine kleine Bühne war aufgebaut; mehrere Rednerinnen berichteten von ihren persönlichen Schicksalen.

Durst nach Frieden

„Wir hatten alle ein normales Leben und eine Heimat; jetzt sind wir Flüchtlinge“, sagte Viktoriia Zvonarova, eine junge Studentin: „Wir lernen Deutsch, wir arbeiten und studieren. Und wir wissen nicht, wann und ob wir in unsere zerstörten Orte zurückkehren können.“ Von einem „Durst nach Frieden“ sprach Alina Garsch, die schon seit acht Jahren in Friedrichshafen lebt. „Im Namen aller Geflüchteten: Wir sind der Stadtverwaltung und allen Häflern sehr, sehr dankbar, wie sie alle aufgenommen und unterstützt haben.“

In einem Gebet bat Pfarrer Vadim Karpenko von der ukrainisch-orthodoxen Gemeinde Lindau um Frieden und Heimkehr. Man sang ukrainische Lieder und zog anschließend zum ukrainischen Kulturzentrum in der Hochstraße, „um weiter zu gedenken und zu beten“, so Valentyna Frolova.