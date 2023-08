Friedrichshafen

Zwei E–Bikes gestohlen

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Diebe haben am vergangenen Freitag zwischen 17 und 21 Uhr zwei E–Bikes gestohlen, die verschlossen an einem Gebäude in der Olgastraße abgestellt waren. Bei den Rädern handelt es sich um ein Mountainbike vom Typ Cube Stereo Hybrid, sowie ein Touring–E-Bike vom Typ Cube Touring Hybrid One 625.

Veröffentlicht: 22.08.2023, 12:39 Von: sz