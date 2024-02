Zusätzliche Katamaran-Abendfahrten

Am Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, schickt die Katamaran-Reederei ihre Schiffe zusätzlich auf Nachtfahrt. Das derzeitige Tarifangebot von 13,70 Euro gilt für Hin- und Rückfahrt und das Ticket gilt am 8. Februar sogar bis zum Folgetag um 10 Uhr, wie die Katamaran-Reederei Bodensee GmbH & Co. KG mitteilt.

Die Schnellschiffe fahren am 8. Februar zusätzlich um 20 Uhr, 21.48 Uhr und 22 Uhr ab Friedrichshafen über den See. Die Sonderfahrten ab Konstanz starten um 20.48 Uhr, 21 Uhr, 22.48 Uhr und 23 Uhr. Die Anlegestelle in Konstanz liegt wenige Minuten von der Altstadt entfernt, wo an diesem Tag das Fasnachtsleben inklusive Straßenfasnacht, Narrenbaumstellen und Hemdglonkerumzug tobt.

Auch bei den zusätzlichen Abendfahrten gilt das derzeit gültige Saure-Gurken-Ticket für Hin- und Rückfahrt. Damit zahlen Erwachsene 13,70 Euro für die Hin- und Rückfahrt, Kinder 6,30 Euro und Familien 33,30 Euro. Das Ticket ist am Gumpigen Donnerstag ausnahmsweise nicht nur am Kauftag gültig, sondern gilt auch für die Abfahrten am Folgetag einschließlich 10 Uhr.

Tickets