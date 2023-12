Zum ersten Mal nach Corona findet 2023 die Fasnet in Friedrichshafen wieder in ganz normalem Umfang statt. Der Verein zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen beginnt damit am Donnerstag, 11.11.2021, um 11.11 Uhr, nach der Zwangspause im Buchhorner Hof und läutet die Fasnet ein.

Danach geht alles seinen närrischen Gang. Am 6. Januar wird das Gschell abgestaubt, soll heißen, die Zunft holt die Häser aus dem Keller und der Seegockel wird befreit.

Wie auch die nächste, so ist die Fasnet 2023 kurz und knackig. Schon am 16. Februar werden die Schulen geräumt und der Narrenbaum auf den Adenauerplatz gestellt. Zuvor hatte der Bürgerball mit seinen Regisseuren Tino Jaeger und Renato Rizzo unter dem Motto „Circus Gockelini“ die Menschen im Graf-Zeppelin-Haus unterhalten.

Kritik am Ball-Termin

Ein Novum 2023 ist, dass es nur einen Ball am Samstag, 11. Februar, gibt. Im Anschluss laden Elferrat und Narrenzunft Seegockel zur Aftershow-Party ins Foyer des Graf-Zeppelin-Hauses ein. Trotz einiger kritischer Stimmen, dass der Termin des Bürgerballs sich mit dem Fischbacher Samstag schneide, wird auch 2024 der Bürgerball auf dem Fischbacher Samstag stattfinden.

Sehr gute Beteiligung

Die Fasnet 2023 endet nach dem Narrensprung in Friedrichshafen am 18. Februar mit dem Kehraus, bei dem alle Häser samt Seegockel wieder weggesperrt werden. Die Beteiligung der Häfler an dieser Fasnet ist sehr gut, sie scheinen etwas vermisst zu haben.