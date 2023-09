Zum Ende der Saison gibt es einen Magic–Moment im Häfler Strandbad

Zum Ende des Sommers kann man nur wehmütig werden. Das satte Grün der Bäume verfärbt sich immer mehr und täglich wird es früher dunkel. Am vergangenen Sonntag aber wollte uns der Wettergott offensichtlich den Abschied vom Sommer versüßen — passend zum letzten Tag der Strandbad–Saison in Friedrichshafen.

Vor Ort war viel los. Es schien so, als wollten viele Häflerinnen und Häfler noch ein letztes Mal all das aufsaugen, was den Strandbad–Sommer ausmacht: ein erfrischendes Bad im See, ein kaltes Getränk oder Eis vom Kiosk, ein Nickerchen auf der Liegewiese, ein Match an den Tischtennisplatten ...

Auch ich habe den letzten Tag in vollen Zügen genossen. Kurz bevor ich mich auf den Heimweg machte, es muss kurz vor 17 Uhr gewesen sein, dann der Moment, der alles abgerundet hat: In einer Lautsprecher–Durchsage wurden die Badegäste informiert, wie die Saison so lief — mit Besucherzahlen, Wassertemperaturen und weitere Fakten zur Saison 2023.

Und als wollte man sich kollektiv für die Saison im Bad, die in diesem wunderschönen spätsommerlichen Sonntag gipfelte, bedanken, brachen nach der Durchsage alle im Bad in tobenden Applaus aus. Gänsehaut. Auch ich sage Danke für die schöne Zeit — und freue mich schon auf nächstes Jahr!