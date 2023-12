Der Sternekoch Philipp Heid hatte die Aufgabe, an einem Feiertag ein Drei-Gang-Menü zu kochen und die Ware dazu nur aus hiesigen Automaten der Selbstvermarkter zu beziehen. Er hat das wunderbar gemacht, die Rezepte verraten und gezeigt, wie qualitativ gut die Lebensmittel in den Automaten sind.

Philipp Heid ist Chefkoch im Restaurant „Die Speiserei“ im Hotel Maier in Fischbach. Zuvor war er der kreative Kopf des Restaurants Prisma im Parkhotel Vitznau am Vierwaldstattersee war. Dort bekam er 2018 seinen ersten Stern im Schweizer Guide Michelin und später 16 Punkte im Gault Millau.

Der Geschäftsführer des Restaurants in Fischbach, Hendrik Fennel, und Philipp Heid verfolgen in der Küche das Konzept von Nachhaltigkeit. Sie verwenden vornehmlich Bio- oder Arche-Produkte und verwerten in der Regel alles, was die Produkte bieten. Und sie spenden ein Vier-Gang-Menü für unsere Leserinnen und Leser. Viel Erfolg.

