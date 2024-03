Mit einem Festakt in der Rotachhalle feiert Ailingen am Mittwoch, 20. März, den 1250. Jahrestag seiner erstmaligen Erwähnung. In der Urkunde, in der Ailingen erwähnt ist, geht es unter anderem um die Übertragung eines Besitzes von fünf Joch Land an das Kloster St. Gallen. Den Festvortrag hält Stiftsarchivar Peter Erhart aus St. Gallen.

Bei dem Festakt, der um 19.30 Uhr beginnt und öffentlich ist, wird außerdem ein Jubiläumsbuch vorgestellt. Die Festgäste können es vor Ort für 30 Euro erwerben; danach ist das Buch in der Tourist-Information und in der Postfiliale Ailingen erhältlich.

Zwei Jahre Arbeit

Rainer Barth, der für die Redaktion verantwortlich war, und Ortsvorsteher Andreas Lipp haben das fast 400 Seiten dicke, reichbebilderte und auf Hochglanzpapier gedruckte Werk vorab der Schwäbischen Zeitung vorgestellt. Es will, wie es der Titel „1250 Jahre Ailingen - Natur, Geschichte und Gesellschaft“ nahelegt, eine umfassende Darstellung der Ortschaft sein. Zwei Jahre habe das neunköpfige Redaktionsteam „mit viel Begeisterung an dem Buch geschafft“, sagte Barth. In Friedrichshafen ist Barth kein Unbekannter: er ist Autor und Herausgeber von Wanderführern und einem Buch über die Haldenbergkapelle (2021).

Die Geschichte Ailingens beginnt natürlich nicht mit der urkundlichen Ersterwähnung am 20. März 774. Deshalb greift das Jubiläumsbuch weit in die Vor- und Urgeschichte zurück und widmet „Natur und Landschaft“ die ersten Kapitel. Eberhard Brugger und Tillmann Stottele beleuchten darin Geologie, Böden, Klima und Ökologie. Im Spannungsfeld zwischen dem, was war und dem was sein könnte, finden auch Visionen des ehemaligen Umwelt- und Nachhaltigkeitsbeauftragten der Stadt Friedrichshafen Platz: „Mehr Natur in der Agrarflur,“ wünscht Stottele der Ortschaft.

Falsches Datum

Mit fast 150 Seiten nimmt das Kapitel „Die Geschichte von Ailingen“ den größten Umfang ein. 13 Autoren befassen sich mit ausgewählten Themen und Personen, deren dunkle Züge neu ins Licht gerückt werden. Unter anderem geht Peter Erhart auf die St. Gallener Urkunde ein und erklärt, wie es zur Korrektur des Datums kam. Weil die Urkunde ursprünglich auf den 20. März 771 datiert wurde, beging die damals noch selbstständige Gemeinde Ailingen am 20. März 1971 ihre 1200-Jahr-Feier. Das war offenbar drei Jahre zu früh. Genauere Untersuchungen haben inzwischen ergeben, dass man sich wohl vertan hatte und das Ausstellungsdatum der Urkunde der 20. März 774 gewesen sein muss.

Das Buchcover (Foto: Zepp-Text-Verlag )

Stadtarchivar Jürgen Oellers gibt einen Rückblick auf „1250 bewegte Jahre“, wobei die Nazizeit zwar nur zwei Seiten einnimmt, aber besondere Aufmerksamkeit verdient. Auf welch brutale, menschenverachtende Weise der damalige NS-Bürgermeister Albert Schraff mit Hilfe von Parteigenossen, SA und Gestapo gegen politische Gegner vorging, ist erschütternd. Schraff, der seinen Vorgänger aus dem Amt jagte und den Ortspfarrer drangsalierte, war 1947 für die Ermordung eines amerikanischen Soldaten zwar zu lebenslanger Haft verurteilt worden, wurde aber 1955 vorzeitig entlassen.

Aufschlussreich in diesem Zusammenhang ist auch der Beitrag von Georg Wieland über die Jungmänner-Seelsorge in der NS-Zeit. Diese Vorgänge der 1930er Jahre seien heute in Ailingen fast vergessen, schreibt Oellers. Sie aufzuarbeiten, wäre lohnend. Aus Rücksicht auf Nachkommen sei man im Jubiläumsbuch nicht tiefer in dieses Thema eingestiegen, sagte Rainer Barth.

Personen der Zeitgeschichte

Zum ersten Mal wird in dem Jubiläumsbuch die Geschichte der Ortsteile Berg, Ittenhausen, Unterraderach und Lottenweiler extra gewürdigt. Unter den Personen der Zeitgeschichte ist neben dem Zimmermann Johann Baptist Heinzelmann, dem Schriftsteller Josef Hoben und Josef Weiland, der seit 1900 Bürgermeister von Ailingen war und 1933 von den Nazis abgesetzt wurde, vor allem Joseph Eberle zu nennen. Weil man sich im Redaktionsteam in der Beurteilung des 1884 in Ailingen geborenen und bis vor kurzem noch als großen Sohn der Gemeinde gefeierten katholischen Publizisten nicht einig war, beauftragte man einen externen Historiker mit der Recherche.

Sebastian Hausendorf kommt zu dem Schluss, dass Eberle zwar kein Nationalsozialist im klassischen Sinne, aber ein Verächter der Demokratie und Antisemit war. Dass ihn die Nationalsozialisten wegen seines Berufes verhafteten, mache ihn nicht zum Widerstandskämpfer, schreibt Hausendorf. Noch 1946 habe Eberle den Juden eine Mitschuld am Holocaust gegeben. 1965 würdigte ihn die Gemeinde mit der Namensgebung der Schule. Als Zweifel an seinem Vorbildcharakter aufkamen, wollte Schulleiter Elmar Hotz 1993 den Namen los werden. Doch erst 2018 hob der Kultur- und Sozialausschuss des Friedrichshafener Gemeinderats die Benennung auf.

Die Zeit seit der Eingemeindung

Im Kapitel „Ailingen gestern und heute“ reflektiert der ehemalige Ortsvorsteher Georg Schellinger die Zeit seit der Eingliederung 1971. Martin Kohler beschäftigt sich mit den Schulen in Ailingen und Berg. Landwirtschaft, Handwerk und Gastronomie nehmen in den Beiträgen von Irmgard Steinberger, Hugo Glückler, Martin Röther und Joachim Frick einen großen Raum ein.

Mit der Vorstellung von 30 Vereinen und Vereinigungen, der Geschichte der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden sowie der Beschreibung der Sehenswürdigkeiten, angefangen von den Kirchen und Kapellen, den Mühlen, Brunnen und Naturdenkmälern, endet das Jubiläumsbuch nach 387 Seiten. Der Dank des Ortsvorstehers gilt dem Redaktionsteam und den Autoren, die bis auf den professionellen Historiker ehrenamtlich tätig gewesen seien.

Weitere Termine

Das Jubeljahr hat noch mehr zu bieten als ein Buch: ein wieder entdecktes Heimatlied, ein Mostschorle aus Ailinger Äpfel und Kirchen, Konzerte, Vorträge, Gottesdienste, eine Wanderung nach St. Gallen, Theatertage, ein Film und das Worldcup Finale Radball. Unter www.ailingen.de sind alle Angebote aufgeführt.