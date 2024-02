Zukunft des Internationalen Violinfestivals junger Meister gesichert

Freudige Gesichter beim Pressegespräch zum Internationalen Violinfestival junger Meister, das am Freitag, 22. März, mit dem Eröffnungskonzert im Schloss Montfort in Langenargen beginnt: Dank dem Einstieg der Fränkel-Stiftung ist das Festival, das an seidenem Faden hing, gesichert.

Dem Veranstalter und künstlerischen Leiter Peter Vogel ist ein Stein vom Herzen gefallen. Denn während das Internationale Klavierfestival junger Meister samt dem daraus hervorgegangenen ZF-Klavierpreis seit 1999 von der ZF Kunststiftung gesponsert wird, sei das damit in jährlichem Wechsel alternierende Violinfestival allein von privaten Förderern getragen worden. Solche zu finden und auf längere Zeit zu halten, sei immer schwieriger geworden, so dass das Violinfestival ohne Hauptsponsor möglicherweise vor dem Aus gestanden wäre. Daher ist Peter Vogel dankbar, dass hier die Fränkel-Stiftung in die Bresche gesprungen ist. Dass sie eine längerfristige Zusage gemacht habe, lasse ihn die Zukunft viel besser planen. Zusammen könne das Festival mit neuer Kraft nach vorne schreiten, zusammen könne man es auch noch weiterentwickeln.

Vorstand Peter Buck unterstreicht, dass es die Fränkel-Stiftung als satzungsgemäße Aufgabe sehe, junge Menschen zu fördern - junge Künstler ebenso wie junge Sportler: „Wir machen das im Rahmen unserer Möglichkeiten, Geld muss hier die Nebensache sein.“ Zusammen mit seiner Tochter Jacqueline Egger-Buck freut er sich, dass Vogel mit ihrer Unterstützung das außergewöhnliche Förderprojekt fortführen kann, aus dem schon eine Reihe großer Namen hervorgegangen sei. Nicht wenige, die hier noch als Kinder und Jugendliche aufgetreten sind, sind inzwischen Professoren an namhaften Musikhochschulen und/oder konzertieren erfolgreich in aller Welt.

Das Besondere für die jungen Hochbegabungen sei, dass dieses Festival ihnen auch die Begegnung mit anderen jungen Künstlern biete - während der öffentlichen Meisterkurse mit Krzysztof Wegrzyn, der seit 2010 mit im Boot ist, werde immer gemeinsam zu Mittag gegessen. Des Weiteren bietet sich den Musikstudenten hier die Chance, als Solist mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim oder der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz zu proben und mehrmals aufzutreten. Nicht minder begeistert aufgenommen werde das Format „Young Spirit - Skilled Hands“, bei dem junge Musiker zusammen mit zwei Hochschul-Professoren Streichsextette von Dvorak und Brahms erarbeiten und aufführen.

Meisterkurs