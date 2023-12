Nach dem Wintereinbruch am Wochenende haben Bahnfahrende rund um den Bodensee immer noch mit Zugausfällen zu tun. Zwar fährt die Bodenseegürtelbahn wieder zwischen Friedrichshafen und Radolfzell. In Richtung Lindau ist die Strecke bis Mittwoch gesperrt.

Im Laufe des Tages soll sie wieder freigegeben werden, sagt ein Bahnsprecher. Vor allem Schüler auf dem Weg zu den weiterführenden Schulen in Friedrichshafen müssen sich Alternativen einfallen lassen.

+++ Die Situation nervt, sie hat aber auch eine kuriose Seite, wie unsere Glosse zeigt +++

„Etwa ein Viertel unserer Schüler kommt von außerhalb“, berichtet Oliver Berger, stellvertretender Schulleiter des Karl-Maybach-Gymnasiums (KMG).

„Abgebrochene Äste in Oberleitungen und umgestürzte Bäume haben den Zugverkehr Anfang der Woche in beide Richtungen lahmgelegt“, erklärt Berger, der selbst mit dem Zug aus Radolfzell nach Friedrichshafen pendelt. Während sich in diese Richtung die Lage zunehmend entspannt, ist die Strecke in Richtung Lindau weiterhin gesperrt.

Probleme gibt’s auch ohne Schnee

„Unsere Schüler waren voll betroffen und haben sich mit Elterntaxis gerettet oder sind verspätet eingetrudelt“, schildert Berger: „Wenn der Morgen so losgeht, ist das Stress pur. Vor allem, wenn eine Klassenarbeit oder ein Vortrag anstehen.“

Wir hatten hier ja keine Naturkatastrophe, sondern einen normalen Wintereinbruch. Daniel Grupp

Die Behinderungen durch den Schneefall hätten die Schwierigkeiten allerdings nur verstärkt, die es ohnehin gebe. „Immer wieder setzt die Bahn morgens nur einen Triebwagen ein und wenn der voll ist, lässt der Zugführer die Schüler am Bahnsteig schlichtweg stehen.“ Häufig kämen die Jugendlichen dann erst mit dem nächsten Zug, eine halbe Stunde später.

Die aktuellen Probleme auf der Schiene waren auch an der Claude-Dornier-Schule (CDS) zu spüren. „Wir hatten Klassen, in denen es etwas leer war“, bestätigt der stellvertretende Schulleiter Daniel Grupp. Zwischen 100 und 200 Schüler seien vom Zugausfall betroffen.

Grupp ist guter Dinge, dass die Deutsche Bahn die Situation im Laufe der Woche wieder in den Griff bekommt. Ärgerlich sei allerdings, wie lange dies dauere: „Wir hatten hier ja keine Naturkatastrophe, sondern einen normalen Wintereinbruch.“