Die Top Vier der Volleyball-Bundesliga hat die Erwartungen im Play-off-Viertelfinale vollends erfüllt und in nur zwei Spielen das Halbfinale erreicht. Zum Dunstkreis gehört der Hauptrundendritte VfB Friedrichshafen, der die SWD Powervolleys Düren aus dem Weg räumte und nun auf den Zweiten Helios Grizzlys Giesen trifft. Giesen setzte sich locker gegen den VC Bitterfeld-Wolfen durch. Im anderen Duell begegnen die Berlin Recycling Volleys (erfolgreich gegen die Baden Volleys SSC Karlsruhe) der SVG Lüneburg, die die WWK Volleys Herrsching zweimal mit 3:1 bezwungen hat.

Friedrichshafen sicherte sich zwar als erste Mannschaft die Halbfinalteilnahme, doch das zählt in Sachen Heimrecht nicht. Da ist die Platzierung in der Hauptrundentabelle entscheidend. Giesen schnitt besser ab als die Häfler, und hätte deshalb bei vollen fünf Spielen in der Serie ein Heimspiel mehr. Das macht die Aufgabe für den VfB noch schwieriger, denn Giesen gewann in der laufenden Saison alle zwölf Bundesligaspiele und schlug Mitte November auch Friedrichshafen mit 3:0. Anders als im Viertelfinale benötigt eine Mannschaft nun drei und nicht mehr nur zwei Siege für das Weiterkommen.

Die Serie beginnt am Dienstag

Start der Halbfinalserie zwischen Giesen und Friedrichshafen ist am Dienstag. Um 19 Uhr geht es in der Volksbank-Arena los Bei einer Auswärtsreise wird es für den VfB nicht bleiben. Definitiv wird auch das dritte Spiel der Serie am Mittwoch, 26. April, 19 Uhr in Hildesheim stattfinden. Und sollte nach vier Begegnungen kein Sieger gefunden sein, dann wird das Halbfinale am Mittwoch, 10. April, 19 Uhr in Niedersachsen entschieden.

Garantiert gibt es das Duell einmal in der Spacetech-Arena in Friedrichshafen. Angesetzt ist Spiel zwei der Serie am Samstag, 30. März, 20 Uhr. Falls noch kein Gesamtsieger feststeht, dann hat der VfB am Samstag, 6. April, 20 Uhr ein weiteres Heimspiel gegen Giesen. Tickets sind online unter zuhause-aufschlagen.de zu erwerben. Alle Spiele werden live bei Dyn übertragen. Die erste Halbfinalpartie wird zusätzlich bei Twitch und YouTube gezeigt.

Play-off-Halbfinale der Volleyball-Bundesliga, Modus „Best of Five“:

Spiel 1: Helios Grizzlys Giesen – VfB Friedrichshafen (Dienstag, 26. März, 19 Uhr)

Spiel 2: VfB Friedrichshafen – Helios Grizzlys Giesen (Samstag, 30. März, 20 Uhr)

Spiel 3: Helios Grizzlys Giesen – VfB Friedrichshafen (Mittwoch, 3. April, 19 Uhr)

(falls nötig) Spiel 4: VfB Friedrichshafen – Helios Grizzlys Giesen (Samstag, 6. April, 19 Uhr)

(falls nötig) Spiel 5: Helios Grizzlys Giesen – VfB Friedrichshafen (Mittwoch, 10. April, 19 Uhr)