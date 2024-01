Alles auf Anfang: Im Zuge der Überlegungen, den Uferpark neu zu gestalten, ging es auch um den Busbahnhof, der in die Planungen einbezogen wurde. Zuletzt hatte der Gemeinderat 2020 über diesen Platz gesprochen, danach wurden die Planungen aufgrund von Corona auf Eis gelegt.

Am Dienstag tagt der Ratsausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) und beginnt mit den Planungen bei Null. Der Grund liegt darin, dass die Anforderungen an den Platz heute gänzlich andere sind als noch vor einigen Jahren.

Es beginnt also von vorne. Die für den damaligen Ideenwettbewerb formulierten Nutzungsvoraussetzungen für den Bahnhofsvorplatz sind inzwischen überholt. „Eine Weiterführung des Projektes auf der vorliegenden Planungsgrundlage ist daher nicht möglich, sondern würde einer grundlegenden Prüfung der aktuellen und künftigen Erfordernisse aller Nutzungen und einer umfassenden Überplanung des Konzeptes bedürfen“, schreibt die Stadtverwaltung zu dem Thema.

Mehr Haltestellen nötig

Stand heute werden mehr Haltestellen benötigt, als in dem bisherigen Plan vorgesehen. Und das auch, wenn die Fernbushaltestelle an den Franziskusplatz verlegt würde, wie es von der Verwaltung vorgeschlagen wird. Der Busbahnhof sei in seiner heutigen Form an seiner Kapazitätsgrenze angelangt und entspreche nicht der funktionalen Erwartungshaltung an einen leistungsfähigen zentralen Busbahnhof, so die Stadtverwaltung.

Es sind nach Aussagen der Verkehrsunternehmen mindestens elf Haltestellen bereitzustellen, davon fünf für Gelenkbusse und sechs für Busse bis 15 Metern Länge. Das wären drei Haltestellen mehr, als die bisherige Planung vorsieht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass laut Verwaltung Stadt- und Regionalverkehr zwingend in räumlichem Zusammenhang auf dem Bahnhofplatz abgewickelt werden müssten.

Stadt sieht Handlungsbedarf

Die Stadtverwaltung sehe daher einen hohen Handlungsbedarf und schlägt eine Überarbeitung des vorliegenden Konzeptes vor. Viel Platz gebe es allerdings nicht, daher sollten umliegende Bereiche wie Friedrichstraße, Schillerstraße, Franziskusplatz und Eugenstraße ebenfalls in die Überlegungen einbezogen werden. Die Rede ist hier von Haltestellen auf der Friedrichstraße für Busse, die nicht unbedingt auf den Bahnhofsvorplatz fahren müssen und von einer Zufahrt zum Platz über die Schillerstraße.

Der PBU wird am Dienstag mit der Diskussion beginnen, folgen sollen Beratungen in den anderen Ratsgremien bis Sommer 2024. Danach sollen konkrete Pläne entwickelt werden. Bis Ende des Jahres soll feststehen, wie das Konzept der Umgestaltung des Busbahnhofs aussehen soll, damit dann ab 2025 ein Vorentwurf erstellt werden könne, so die Verwaltung.