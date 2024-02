ZU-Studium wird für Häfler Abiturienten günstiger

Die Zeppelin Universität (ZU) möchte Studentinnen und Studenten aus Friedrichshafen nach eigenen Angaben stärker fördern. Deshalb habe die Geschäftsführung der ZU beschlossen, das sogenannte Häfler Stipendium einzuführen. Damit fielen für Abiturienten aus Friedrichshafen künftig lediglich 50 Prozent der Studiengebühren an. Bislang galt der sogenannte Häfler Rabatt mit eine Nachlass von 15 Prozent.

„Wir haben der Stadt Friedrichshafen und ihren Bürgerinnen und Bürgern viel zu verdanken und wollen uns noch stärker dafür erkenntlich zeigen“, erläutert ZU-Präsident Professor Klaus Mühlhahn die Neuheit. „Wir wollen es Häfler Abiturientinnen und Abiturienten einfacher machen, das exzellente akademische Angebot der Zeppelin Universität in Anspruch zu nehmen.“ Tatsächlich gebe es schon zahlreiche Studenten und Studentinnen aus Friedrichshafen an der ZU und diese seien mit ihrer örtlichen Anbindung eine große Bereicherung für die Universitätsgemeinschaft. Wünschenswert sei es, dass mehr junge Menschen ihr Studium in ihrem Heimatort am Bodensee verwirklichen könnten.

Beim Häfler Stipendium handele es sich um ein Stipendium, auf das sich ausschließlich Personen bewerben können, die ihr Abitur an einer Friedrichshafener Schule absolviert haben. Notwendige Voraussetzung für das Häfler Stipendium bleibe nach wie vor, dass die Bewerberinnen und Bewerber das reguläre Zulassungsverfahren der ZU erfolgreich durchlaufen. Für weitere Fragen bezüglich des Häfler Stipendiums steht die Bewerberberatung der ZU unter www.zu.de/beratung zur Verfügung.