Der Club of International Politics an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen hat Ende Februar und Anfang März zwei Politiker aus Berlin zu Gast. Am Donnerstag, 29. Februar, wird um 19.30 Uhr Florian Toncar (FDP), Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, erwartet und am Dienstag, 5. März, kommt um 16.30 Uhr Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), um zur aktuellen Außen- und Sicherheitspolitik zu sprechen.

Die Veranstaltungen sind für die Allgemeinheit offen und der Eintritt ist kostenfrei. „Wie planlos war die Bundesregierung bei der Haushaltskrise wirklich und ist die Schuldenbremse noch haltbar“, fragen die Studenten des Club of International Politics. Mit dieser Kontroverse beschäftigt sich der nächste Global Talk Club of International Politics.

Wirecard-Skandal

Gemeinsam mit dem Club of International Politics diskutiert der FDP-Politiker Toncar über den Wirecard-Skandal, wie es dazu kommen konnte und welche Lehren daraus gezogen werden. Außerdem geht es um die Haushaltskrise der Bundesregierung.

Florian Toncar wurde im Oktober 2020 Mitglied und Obmann im 3. Untersuchungsausschuss der 19. Wahlperiode des Deutschen Bundestages, der sich mit der Aufklärung rund um den Bilanzskandal der Wirecard AG beschäftigt.

Europa ohne USA?

Um Sicherheitspolitik im Wandel und die Frage, ob Europa auch ohne die USA auskommt, dreht sich der zweite Termin. Zu Gast ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Spitzenkandidatin zur Europawahl. Gemeinsam mit dem Club of International Politics diskutiert die Politikerin über die Bundeswehr, das Sondervermögen, die Waffenindustrie und Sicherheitspolitik. Außerdem soll es um die deutsche Außenpolitik, Waffenlieferungen, die NATO und den Ukrainekrieg gehen.

Der Club of International Politics ist ein seit 2010 bestehender, gemeinnütziger Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, eine Brücke zwischen der internationalen Politik, den Studierenden der Zeppelin Universität und den Bürgerinnen und Bürgern der Bodenseeregion zu bilden. Mit verschiedenen Veranstaltungsformaten soll ein Beitrag zur politischen Bildung in der Bodenseeregion geleistet werden.