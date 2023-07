Bei einem vollkommen missglückten Rangierversuch auf dem Parkplatz einer Firma in der Friedrichshafener Straße entstand am Donnerstagmorgen hoher Sachschaden.

Wie die Polizei berichtet, beschädigte ein 46 Jahre alter Lastwagenfahrer bei dem Manöver eine Hausfassade, eine Destillieranlage auf dem Rangierplatz und eine Hecke.

Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag. Am Auflieger wird dieser auf etwa 3.000 Euro beziffert. Der 46-jährige Lkw-Fahrer war am Morgen nicht mehr in der Lage, sein Gefährt erfolgreich von der Wendeplatte zu fahren, sodass ein Ersatzfahrer die Unfallstelle nach über fünf Stunden räumen musste.