Großer Auftrag für die digitale Sparte von ZF: Das Unternehmen aus Friedrichshafen rüstet mehr als 260 Fahrzeuge der Berliner Feuerwehr bis Ende September mit dem digitalen Flottenmanagement ZF Rescue Connect aus. Man habe kürzlich den Zuschlag in der öffentlichen Ausschreibung für eine der größten Feuerwehren Europas erhalten, teilt ZF mit.

Mit ZF Rescue Connect hat der Zulieferer vom Bodensee eine Lösung entwickelt, die Rettungskräfte und ihre Fahrzeuge untereinander vernetzt und mit wichtigen Informationen versorgt.

Von zentraler Bedeutung sind Sende– und Empfangsgeräte, die in Einsatzfahrzeuge eingebaut werden und Standortdaten — zum Beispiel an die Einsatzzentrale — übermitteln können. 263 Fahrzeuge rüstet die Berliner Feuerwehr im Rahmen der Digitalisierung mit solchen Geräten aus.

Feuerwehr will einen Fuhrpark 4.0

„210 Rettungswagen und 50 Notarzteinsatzfahrzeuge werden mit der ZF OBD Unit (On–Board Diagnose) ausgerüstet, weitere drei Löschfahrzeuge erhalten testweise die leistungsstärkere ZF VCU Pro“, schreibt ZF in einer Mitteilung. Mit beiden Geräten können sich die Fahrzeuge mit der Cloud von ZF Rescue Connect verbinden.

Der Unterschied zwischen der ODB Unit und der VCU Pro besteht in der Funktionalität. Erstere habe die Basisfunktionen, werde also vor allem für das Senden und Empfangen von Standortdaten per GPS benutzt, berichtet ein ZF–Sprecher. Die VCU Pro könne perspektivisch noch viel mehr — etwa über den Löschwasserstand oder die Tankfülle eines Feuerwehrfahrzeugs informieren.

Florian Müller (von links), Martin Hagenacker, Markus Kaiser und Alexander Grupp von ZF freuen sich mit Maximilian Krause von der Berliner Feuerwehr über die Zusammenarbeit. (Foto: Berliner Feuerwehr )

„Dass wir eine der größten Feuerwehren Europas von der Leistungsfähigkeit unseres digitalen Flottenmanagements ZF Rescue Connect überzeugen konnten, ist ein großer Erfolg für uns“, sagt Alexander Grupp, der ZF Rescue Connect mitentwickelt hat.

Und Maximilian Krause von der Berliner Feuerwehr fügt an: „Für die Digitalisierung der Berliner Feuerwehr ist die Entwicklung unserer analogen Rettungs– und Feuerwehrfahrzeuge einem vernetzten Fuhrpark 4.0 ein weiterer wichtiger Meilenstein für die stetige Verbesserung der Sicherheit der Stadt Berlin.“

DRK in der Region testet neue Funktionen

Die Nachrüstung der Fahrzeuge soll bis Ende September abgeschlossen sein. Zu der Höhe des Deals macht das Unternehmen auf Anfrage keine Angaben.

An ZF Rescue Connect arbeiten sowohl ZFler am Stammsitz in Friedrichshafen mit als auch Mitarbeiter an anderen Standorten, zum Beispiel Passau. Es handle sich eher um eine „virtuelle Abteilung“, berichtet der ZF–Sprecher.

Den ersten größeren Auftrag für das neue Produkt zog ZF Anfang 2022 an Land: Damals gab der schwäbische Feuerwehr–Spezialist Ziegler bekannt, dass er seine Neufahrzeuge optional mit dem digitalen Rettungssystem ausstattet.

Außerdem arbeitet ZF schon von Beginn an mit dem Deutschen Roten Kreuz Bodensee–Oberschwaben zusammen. „Sie sind quasi unsere Partner seit der ersten Stunde mit ihrer Pilotflotte“, sagt der ZF–Sprecher. Der Rettungsdienst hat ZF Rescue Connect im Realbetrieb im Einsatz, testet neue Funktionen unter echten Bedingungen und liefert so wichtige Erkenntnisse für die Entwickler des Systems.