ZF Friedrichshafen und der Reifenhersteller Goodyear machen gemeinsame Sache. Wie es in einer Pressemitteilung von ZF heißt, arbeiten die beiden Unternehmen bei „der Integration von Reifenintelligenz in die Software für die Bewegungssteuerung von Fahrzeugen“ zusammen.

Im Zentrum steht dabei die Software „Cubix“ von ZF. „Cubix“ vernetzt verschiedene Systeme in einem Fahrzeug - in Fahrwerk, Lenkung, Bremse und Antriebsstrang - und verbessert so das Fahrverhalten. Zusätzliche Reifen- und Straßendaten sollen ein verbessertes Fahrerlebnis mit mehr Komfort, Kontrolle und Effizienz ermöglichen.

Und hier kommt Goodyear ins Spiel. Ein „Portfolio intelligenter Reifentechnologien“ des Unternehmens namens „Sightline“ soll in „Cubix“ integriert werden. So werde die Software „um wertvolle Informationen über den Straßenzustand“ erweitert, wird Martin Fischer, Vorstandsmitglied des ZF-Konzerns, zitiert. Es handle sich um einen „wichtigen Beitrag für die Ära Software-definierter Fahrzeuge“.

So funktioniert die Software

Für die Kooperation haben die beiden Unternehmen Forschung, virtuelle Simulation und reale Tests gemacht, wie es in der Mitteilung heißt. Dabei seien „Potenziale identifiziert“ worden, wie die Sicherheit und Fahrdynamik verbessert werden können.

„Hierzu gehört zum Beispiel, Aquaplaning-Situationen frühzeitig zu erkennen und eine optimale Geschwindigkeit zu empfehlen, um das Fahrzeug besser kontrollieren zu können und das Risiko eines vollständigen Aufschwimmens der Reifen auf dem Wasserfilm zu verhindern“, schreibt ZF.

Wenn ein erhöhtes Risiko für Aquaplaning erkannt wird, greife „Cubix“ korrigierend in die Steuerung der Fahrwerkaktuatoren ein, um das Fahrzeug zu stabilisieren.

Zusammenarbeit wird ausgezeichnet

„Die Reifen sind der einzige Teil des Fahrzeugs, der die Straße berührt. Indem wir diese Verbindung digitalisieren und die Aktuatoren der Fahrzeugsteuerung mit wichtigen Erkenntnissen ausstatten, können wir dazu beitragen, die Fahrzeugleistung und -sicherheit zu optimieren“, wird Chris Helsel von Goodyear in der Mitteilung zitiert.

Auf der Tech-Messe CES in Las Vegas kam die Zusammenarbeit schon einmal gut an: Die integrierte Lösung von ZF und Goodyear ist dort laut Pressemitteilung mit dem „CES 2024 Innovation Award“ in der Produktkategorie „Vehicle Tech & Advanced Mobility“ ausgezeichnet worden.