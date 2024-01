Einparken in acht Zügen ade: ZF präsentiert ein neues elektronisches Steuergerät für automatisiertes Parken. Die sogenannte „Parking ECU“ ermöglicht laut Konzern durch die Fusion von Echtzeitdaten aus Kameras und Ultraschallsensoren eine Vielzahl von automatisierten Parkfunktionen. Das Steuergerät ist für eine große Bandbreite von Fahrzeugtypen ausgelegt.

16 Billionen Rechenschritte

„Automatisiertes Parken gehört zu den am häufigsten gewünschten Komfortfunktionen von Fahrzeugkäufern und ist vor allem in Ballungsräumen wertvoll, in denen Parkplätze Mangelware sind“, sagt Martin Fischer, ZF-Vorstandsmitglied und verantwortlich für die Division Fahrerassistenzsysteme und Elektronik. Die „Parking ECU“ verfügt über ein System-on-Chip (SoC) mit einer Rechenleistung von 16 Billionen Rechenschritten pro Sekunde und nutzt Ultraschallsensoren sowie Kameras für eine 360-Grad-Umfelderkennung.

ZF-Vorstand Martin Fischer. (Foto: ZF/Markus Altmann )

Herkömmliche Parkassistenten unterstützen vor allem beim Einparken parallel zur Fahrbahn. Eine der Stärken des neuen ZF-Systems ist laut Konzern die Echtzeit-Erkennung der Tiefe und Dimensionen einer vorhandenen Parklücke, um jegliches Parkmanöver autonom durchzuführen.

KI-unterstützte Software

Mit den Funktionen „Automated Park Assist“ (APA) für automatisiertes Parken in Standardsituationen und „Remote Park Assist“ (RPA) für ferngesteuertes Ein- und Ausparken insbesondere in enge Parklücken lege die KI-unterstützte Software einen Weg fest, um das Fahrzeug mit minimaler Interaktion des Fahrers in die Parklücke zu manövrieren.

Das neue ZF-Steuergerät für automatisiertes Parken, die „Parking ECU“, ermöglicht mit Hilfe von Echtzeitdaten aus Kameras und Ultraschallsensoren eine Vielzahl von automatisierten Parkfunktionen. (Foto: ZF )

Das Steuergerät ist laut Konzern in der Lage, mit Hilfe seiner Sensoren eine virtuelle Karte zum Beispiel eines Parkhauses in Echtzeit zu erstellen und so komplett fahrerloses Parken zu ermöglichen.

Mit Hilfe der Technologie „Vision Simultaneous Localization and Mapping“ (vSLAM) erfassen die Umgebungskameras zentimetergenau Parklücken, Fahrspuren und Markierungen, während die Fahrzeugsensoren dynamische Informationen wie Lenkwinkel oder Radgeschwindigkeit liefern. Das Steuergerät kann auch Informationen aus Karten von Drittanbietern abrufen, um öffentliche Parkhäuser über mehrere Ebenen hinweg abzubilden.

Einsatz auch im Kleinwagen möglich

Während diese Funktionen bislang nach Angaben von ZF nur in Fahrzeugen der Oberklasse verfügbar waren, könne das neue System auch in Klein- und Mittelklassefahrzeugen eingesetzt werden. Dies mache automatisiertes Parken „für die breite Masse erschwinglich und verfügbar“. Die „Parking ECU“, die auf der Technologie-Messe CES in Las Vegas (USA) präsentiert worden ist, wird bereits seit September 2023 in der Region Asien-Pazifik in Serie produziert und beim Hersteller „Zeekr“ als erstem Kunden eingesetzt.