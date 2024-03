„Rebranding“ heißt auf Neudeutsch, was ZF im Moment mit seiner Division Passive Sicherheitstechnik macht. Auf gut Deutsch: ein neuer Name für die Sparte, die Airbags, Sicherheitsgurte und Lenkradsysteme entwickelt und baut. ZF Lifetec soll sie heißen.

Wann und an wen? Bislang unbekannt

Dass die Division verkauft werden soll, ist kein Geheimnis. An wen, wann und zu welchem Preis aber schon - auch unter neuem Namen.

4,7 Milliarden Euro Umsatz (und damit ein Zehntel des Gesamtumsatzes), über 33.000 Mitarbeiter an 46 Standorten in 18 Ländern, ansehnliche Gewinne - die Division, die ihren Sitz in Alfdorf bei Schwäbisch Gmünd hat und über den TRW-Kauf 2015 zu ZF kam, ist durchaus ein Sahnestück des Konzerns. Weil den aber Schulden um die zehn Milliarden Euro und steigende Zinskosten drücken, soll die Sparte verkauft werden.

Die Division Passive Sicherheitstechnik macht 4,7 Milliarden Euro Umsatz und hat über 33.000 Mitarbeiter an 46 Standorten in 18 Ländern. Ab sofort heißt sie ZF Lifetec. (Foto: ZF )

„Unser Unternehmensbereich Passive Sicherheitstechnik hat sich hervorragend entwickelt. Als eigenständige Marke gewinnt ZF Lifetec den strategischen Freiraum, Umsatzwachstum und Profitabilität weiter zu beschleunigen“, sagt ZF-Vorstandsvorsitzender Holger Klein. „Die Ausgliederung schreitet gut voran und wir prüfen weiterhin Optionen, um ZF Lifetec in Zukunft weiterzuentwickeln.“

Möglich sind Einstieg, Verkauf und Börsengang

Welche Optionen das sind, will das Unternehmen derzeit nicht kommentieren. Es dürften aber weiterhin sowohl der Einstieg eines Investors wie auch ein kompletter Verkauf oder ein Gang an die Börse möglich sein.

Zum Zeitplan ist offiziell nichts bekannt, auch nicht zum Kaufpreis. Im Februar sagte Klein, man werde die Division keinesfalls „unter Wert“ verkaufen.

Die Ankündigung der neuen Marke ZF Lifetec sei „ein nach innen und außen sichtbares Zeichen der eigenständigen Positionierung und des Anspruchs der Division Passive Sicherheitstechnik“, sagt Martin Fischer, im ZF-Vorstand verantwortlich für die Sparte.

„Wir zielen auf Wachstum ab“

Deren Leiter Rudolf Stark ergänzt laut Pressemitteilung: „Unsere neue Marke ZF Lifetec verbindet unsere Mission, Leben zu retten, mit unserem technologiegetriebenen Ansatz. Wir zielen auf Wachstum ab, unterstützt von Megatrends der Automobilindustrie und weltweit steigenden Sicherheitsvorschriften.“

Rudolf Stark, Leiter der ZF-Division Passive Sicherheitstechnik. (Foto: ZF )

Im Oktober 2022 hatte ZF die Ausgliederung der Division Passive Sicherheitstechnik angekündigt, um nach eigenen Angaben „über mehr strategische Optionen für die künftige Entwicklung zu verfügen und ein höheres Wachstum von Umsatz und Profitabilität zu ermöglichen“.

Seitdem wird die Ausgliederung (Fachbegriff: Carve-out) auf vielen Feldern vorbereitet: in der Bilanz, bei der EDV, im Marketing, rechtlich.