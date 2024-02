Der Zulieferer ZF wird seinen Standort Gray Court (USA) ausbauen. Das Werk in South Carolina wird der erste Standort in Nordamerika sein, an dem konventionelle und elektrifizierte Antriebssysteme produziert werden können - für Pkw und Nutzfahrzeuge. Die Investitionskosten liegen bei rund 460 Millionen Euro.

Derzeit 1900 Mitarbeiter

Die Fabrik in Gray Court wurde im Jahr 2013 eröffnet. Heute produzieren dort rund 1900 Mitarbeiter für ZF die dritte Generation des 8-Gang-Automatikgetriebes und das 9-Gang-Automatikgetriebe für Pkw sowie Powerline, das hybridfähige 8-Gang-Automatikgetriebe für mittelschwere Lastwagen, Busse und Pick-ups.

„Gray Court ist unser wichtigstes nordamerikanisches Werk für die flexible Produktion von Antriebssystemen", sagt Stephan von Schuckmann. (Foto: ZF )

„Gray Court ist unser wichtigstes nordamerikanisches Werk für die flexible Produktion von Antriebssystemen für Pkw und Nutzfahrzeuge. Die Erweiterung um elektrifizierte Antriebe spiegelt den Wandel wider, den unsere Branche derzeit durchläuft“, sagt Stephan von Schuckmann, im ZF-Vorstand unter anderem für Pkw-Antriebe zuständig, laut einer Pressemitteilung.

Hybridnachfrage steigt

Nachdem auf dem nordamerikanischen Markt Hybridantriebe wieder verstärkt nachgefragt werden, kann ZF nach eigenen Angaben mit den erweiterten Produktionskapazitäten flexibler auf veränderte Wünsche der Kunden eingehen - je nachdem, welche Elektrifizierungsstrategie sie verfolgen. Die Erweiterung der Fabrik soll 400 neue Arbeitsplätze im Süden der USA schaffen.

„Die Lokalisierung von Powerline festigt die Position von Gray Court als erster nordamerikanischer Flex-Fertigungsstandort“, sagt Peter Laier. (Foto: ZF )

Die 460-Millionen-Euro-Investition ermöglicht es ZF, neue Produktlinien in Gray Court zu etablieren: zum Beispiel die vierte Generation des 8-Gang-Automatikgetriebes, das auch in einer Variante für Plug-in-Hybride (PHEV) erhältlich ist und unter anderem in der 7er-Reihe und im X5 von BMW eingesetzt wird. „Die Plug-in-Getriebe werden derzeit in Deutschland produziert, für unsere nordamerikanischen Kunden stellen wir sie von 2025 an in Gray Court her. Das ist Teil unserer Strategie, mit unseren Werken möglichst nah vor Ort bei unseren Kunden zu sein“, so von Schuckmann.

Erster nordamerikanischer „Flex-Fertigungsstandort“

Die Serienproduktion des Nutzfahrzeuggetriebes Powerline hat in Gray Court schon begonnen. Ab 2025 sollen dort auf 200.000 Einheiten davon pro Jahr vom Band laufen. „Die Lokalisierung von Powerline festigt die Position von Gray Court als erster nordamerikanischer Flex-Fertigungsstandort“, sagt Peter Laier, der im ZF-Vorstand das Nutzfahrzeuggeschäft verantwortet.