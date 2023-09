Voll auf E–Mobilität: Der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen baut einen E–Motor, der ohne Magnete und Seltene Erden auskommt. Damit will sich das Unternehmen vom Bodensee einerseits unabhängiger von Lieferketten machen, andererseits ein nachhaltigeres und kompakteres Produkt liefern.

Bei der Messe IAA Mobility, die am Dienstag, 5. September, in München beginnt, zeigt ZF die Neuheit — hat aber auch noch weitere Innovationen im Gepäck.

„Wir haben uns gut überlegt, welche Produkte wir auf der IAA besonders ins Schaufenster stellen“, sagte der ZF–Vorstandsvorsitzende Holger Klein am Freitag in Friedrichshafen. Im Bereich E–Mobilität wolle man mit einer „Weltneuheit“ überzeugen: dem neuen E–Motor, der auf den sperrigen Namen „I2SM“ hört.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. ZF zeigt auf der IAA in München einen neuen E-Motor ohne Seltene Erden. Er soll viele Vorteile bringen. ZF zeigt auf der IAA in München einen neuen E-Motor ohne Seltene Erden. Er soll viele Vorteile bringen.

Die meisten Motoren, mit denen E–Autos unterwegs sind, basieren auf auf Magneten, zu deren Herstellung Seltene Erden notwendig sind. Die Neuheit von ZF kommt dagegen gänzlich ohne solche Magnete aus. Zwar haben auch schon andere Mitbewerber von ZF Konzepte für magnetlose E–Motoren entwickelt, doch das Unternehmen verspricht bei seiner Variante deutliche Verbesserungen.

Was den neuen E–Motor ausmacht

Beim I2SM wird die Energie für das Magnetfeld über einen sogenannten induktiven Erreger innerhalb der Rotorwelle übertragen. Dank dieser Technik kann der Motor laut ZF kompakter gebaut werden, braucht so weniger Raum im Fahrzeug und besitzt trotzdem eine hohe Leistungs– und Drehmomentdichte. „Wir sehen derzeit keinen Wettbewerber, der diese Technologie so kompakt beherrscht wie ZF“, so Holger Klein.

Durch den Verzicht auf Seltene Erden will ZF Rohstoffe sparen, wodurch das Produkt auch deutlich umweltfreundlicher sein soll. In der Herstellung könne man den CO2–Fußabdruck so um etwa 50 Prozent reduzieren, berichtete der ZF–Chef. Weiterer Vorteil: Man sei weniger abhängig von komplexen Lieferketten.

ZF will mit dem I2SM-Konzept eine nachhaltige und leistungsstarke Alternative zu gängigen E-Antrieben entwickeln. (Foto: ZF )

ZF plant, den neuen E–Motor in Serie herzustellen und innerhalb der eigenen E–Antriebsplattform anzubieten. Wann es soweit ist, steht allerdings noch nicht fest. „Wir sind mit unseren Kunden in den Gesprächen, aber haben noch keinen Auftrag“, sagte Holger Klein.

Ebenfalls unklar ist, wo der E–Motor hergestellt werden soll — ob in Deutschland oder im Ausland. „Das wird sich an der Wettbewerbsfähigkeit der Standorte festmachen“, betonte Klein.

Genehmigung für Chipfabrik soll bald kommen

Der ZF–Chef ist überzeugt vom neuen Produkt. Es könne dabei helfen, die Zukunft der Automobilindustrie mitzuformen, sagte er und fügte an: „Das könnte ein Standbein für uns werden.“ Das Unternehmen investiere viel Geld in den Bereich der E–Mobilität — und das sei angesichts des Tempos, mit der sich die Transformation in der Branche vollziehe, auch nötig.

„Wenn Sie nicht an der Spitze der Entwicklung stehen, dann hängt Sie die Entwicklung ab“, so Klein. Dazu gehört auch der Plan von ZF, gemeinsam mit dem US–Chiphersteller Wolfspeed im Saarland eine Fabrik für Siliziumkarbid–Halbleiter zu bauen.

Der Rohstoff werde knapp, weshalb es wichtig sei, dass sich ZF langfristig damit versorge, sagte Holger Klein in Friedrichshafen. Die Verantwortlichen bei der Europäischen Union hätten dem Bau der Fabrik inzwischen zugestimmt, informierte der ZF–Chef. Auch das Genehmigungsverfahren bei den deutschen Behörden sei in den letzte Zügen. Es solle in den nächsten Tagen oder Wochen beendet sein.

ZF bietet komplette elektronische Fahrwerktechnik

Als weitere Neuheit präsentiert ZF auf der IAA Mobility in München sein Angebot an vernetzten Fahrwerksystemen — also Lenkungen, Bremsen und Dämpfungen, die rein elektronisch gesteuert werden.

Die sogenannten By–Wire–Technologien bezeichnete ZF–Chef Klein als „kleine Revolution in der Fahrwerktechnik“. Das Besondere: „Wir sind der einzige Zulieferer, der alle drei Dimensionen der Fahrdynamik unter einem Dach hat. Das hat sonst kein anderer im Angebot“, so Klein.

Die elektronischen Systeme benötigen keine mechanischen Verbindungen oder Systemflüssigkeiten mehr. Dadurch ist laut ZF eine ganz andere Agilität im Fahrwerk beim Endkunden möglich — und damit auch mehr Komfort. Fahrzeuge ließen sich besser kontrollieren, Bremswege verkürzten sich und es gebe eine höhere Fahrstabilität bei hohen Geschwindigkeiten sowie eine größere Reichweite.

Bei aller Zuversicht hat ZF aber mit ähnlichen Problemen zu kämpfen wie der Rest der Automobilindustrie. „Es war bisher ein brutal hartes Jahr“, sagte Holger Klein. Ob sich das im restlichen Jahr verbessere, hänge auch davon ab, wie die Preisverhandlungen mit Autoherstellern und Kunden laufen.

Aus Kleins Sicht ist es jedenfalls entscheidend, die „Wettbewerbsfähigkeit“ von ZF weiter zu optimieren — und dabei auch die deutschen Standorte unter die Lupe zu nehmen.