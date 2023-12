„ChatGPT“ ist seit Monaten in aller Munde. Aber was ist „chat.ZF“? Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen AG arbeitet mit Hochdruck am Thema KI (künstliche Intelligenz). Bei einem Pressetermin hat René Deist, Digitalchef des Konzerns, konkrete Anwendungen vorgestellt. Eine davon kommt allen 165.000 Mitarbeitern zugute.

Renè Deist war schnell. Und ZF-Vorstandsvorsitzender Holger Klein auch. Als ChatGPT, ein KI-basierter Bot, der in Sekundenschnelle Antworten auf allen möglichen Fragen liefert, vor gut einem Jahr vorgestellt wurde, war Deist binnen Minuten dabei. Wenig später schrieb er seinem Chef eine SMS: „Das brauchen wir auch“. Kleins Antwort kam sofort: „Machen!“

40-köpfige AG

Es bildete sich eine etwa 40-köpfige internationale Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus ganz unterschiedlichen Konzernbereichen. Auch der Betriebsrat sei von Anfang an dabei gewesen, erzählt der CDO (Chief Digitalization Officer). Begleitet wird die Arbeit von einem Ethikrat, der unter anderem auf moralische, juristische und Sicherheitsfragen blickt.

ZF-Digitalchef René Deist: „Die Technologie wird den Menschen unterstützen, nicht umgekehrt.“ (Foto: ZF Friedrichshafen AG )

KI sei nicht Neues, sagt Deist, und längst „Teil des Lebens“. Als Beispiele nennt er Navigationssysteme im Auto oder die Unterdrückung von störenden Hintergrundgeräuschen bei modernen Kopfhörern. ZF nutze KI zum Beispiel im Einkauf, um bestimmte Produktgruppen zweifelsfrei und schnell zuzuordnen. Oder in Windkraftgetrieben, die dank KI schon im voraus mitteilen, wann ein Defekt droht.

Generative KI

Neu sei, dass KI generativ eingesetzt wird, also neue Inhalte, Bilder, Texte, Daten erschafft. Wie der Konzern diese Technik nutzen will, hat der CDO jetzt einigen Journalisten vorgestellt.

Das erste konkrete Ergebnis war der „Github Copilot“, ein Programm, das Programmierern bei der Erstellung neuer Codes schon vorhandene Code-Bausteine zur Verwendung vorschlägt. Vielen ZFlern zugute kommen wird der „IT Global Service Desk 3600“, ein Bot, der bei Computerproblemen hilft. (3600 ist übrigens die Nummer der internen IT-Service-Hotline) Er soll ebenso noch in diesem Jahr freigeschaltet werden wie der „Sales Copilot“, der den Verkäufern des Konzerns bei der Erstellung von Mails und Briefen zur Hand gehen wird.

2024 geht es richtig los

2024 werden alle ZFler an ihrem Arbeitsplatz den „Microsoft Copilot“ nutzen können, der ähnlich funktioniert wie die bekannte Suchmaschine Google. Ebenfalls im kommenden Jahr wird dann firmenintern „chat.ZF“ an den Start gehen.

Das Programm funktioniert im Prinzip wie ChatGPT und läuft auch zumindest anfangs auf der gleichen technologischen Basis, greift aber auf alle ZF-internen Daten zurück. Ziel unter anderem: Prozesse beschleunigen.

Daten in der ZF-Cloud

Die Daten liegen in der ZF-Cloud, die der Konzern gemeinsam mit Microsoft betreibt. Auch aus Kostengründen werden auf „Chat.zf“ nicht alle ZFler Zugriff haben, sondern nur ausgewählte Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter.

Mit der Einführung von KI in der Industrie verbinden sich eine Hoffnung und eine Angst: Kosteneinsparung und Jobverlust. René Deist, der seit drei Jahren bei ZF arbeitet und davor für die Zulieferer Bosch und Faurecia tätig war, hat zum Thema Arbeitsplätze eine klare Meinung: „Ich glaube nicht, dass das Jobs im großen Stil kostet.“

„Wir brauchen Technologie“

Vielmehr habe sich die Arbeitswelt in den vergangenen Jahren dank der technischen Entwicklung dramatisch verkompliziert. „Um dessen Herr zu werden, brauchen wir Technologie“, sagt der ITler, der sich selbst als „Nerd“ (sehr frei übersetzt: Computerbessesener) beschreibt.

Beim Thema Sparpotential ist Deist zurückhaltender. Konkret gemessen habe man beim Programmierhelfer „Github Copilot“. Demnach liegt die Effizienzsteigerung dort durch den KI-Einsatz bei etwa 15 Prozent.

Keine Zielvorgabe

Wie viel mit Hilfe der neuen Technik im gesamten Konzern, der 2022 ein Jahresumsatz von 43,8 Milliarden Euro gemacht hat, zu heben ist, mag (oder kann) Deist nicht beziffern. Eine Zielvorgabe existiere nicht, betont er.

ZF sei beim Thema KI weiter als viele andere Unternehmen, sagt der CDO. Wichtig sei, die Menschen mitzunehmen, weswegen er nicht nur vor Medienvertretern, sondern immer wieder auch vor Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen spricht.

„Keine IT-Domäne mehr“

Dabei verspüre er Aufbruchstimmung. „KI ist keine IT-Domäne mehr“, meint Deist. Und wann kommen die ersten ZF-Produkte, die KI entwickelt hat, auf den Markt? „Ich persönlich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass das passiert“, sagt der Digitalfachmann.

Es werde dank KI mehr Kreativität geben. „Aber die Technologie wird den Menschen unterstützen, nicht umgekehrt.“