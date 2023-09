Die zweite Auflage der Bodensee Youth Conference bringt am 5. Oktober junge Menschen mit Entscheidungsträgern und Experten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen.

Prominente Gäste der Veranstaltung auf dem ZF Campus der Zeppelin Universität im Fallenbrunnen sind unter anderem der ZF-Vorstandsvorsitzende Holger Klein, der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz, der Digitalstratege Maks Giordano und der CDU-Politiker Jens Spahn.

Ob Elektromobilität oder autonomes Fahren, künstliche Intelligenz oder Quantencomputer: Technologie verändert unseren Alltag in atemberaubendem Tempo. Das Leben mit diesen Innovationen wird für künftige Generationen die Norm sein.

Welchen Einfluss haben die Entwicklungen?

Um den Einfluss dieser Entwicklungen auf unser Leben zu diskutieren, will die Bodensee Youth Conference den direkten Austausch zwischen der jungen Generation und Experten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fördern.

Neben Vorträgen und Podiumsdiskussionen nehmen Workshops einen breiten Raum im Tagesprogramm ein, damit sich die Teilnehmer vertieft mit einzelnen Themen beschäftigen können, verspricht das veranstaltende Unternehmen ZF in einer Pressemitteilung. Zudem richtet KI-Garage einen Mini-Hackathon aus.

Konferenz findet am 5.Oktober statt

Partner der ZF sind die Zeppelin Universität Friedrichshafen, die studentisch geführte Initiative Club of International Politics, das Luft- und Raumfahrtunternehmen Airbus und KI-Garage, eine Initiative der Baden-Württemberg-Stiftung.

Die zweite Bodensee Youth Conference findet am Donnerstag, 5. Oktober, von 9 bis 19.30 Uhr statt. Unmittelbar danach schließt sich die „ZF #FutureStarter NITE“ an und bietet die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Veranstaltungsort ist der ZF Campus der Zeppelin Universität, Fallenbrunnen 3, in Friedrichshafen.