ZF begrüßt Nachwuchskräfte

Nach dreieinhalb Jahren Ausbildungszeit haben jetzt 40 Nachwuchskräfte bei ZF ihren Abschluss gefeiert - mit zum Teil herausragenden Noten. Dies teilt das Unternehmen mit. Jahrgangsbeste der ZF-Winterauslerner ist Jessica Eisfeld: Die Fachkraft für Lagerlogistik erreichte 95 von 100 Punkten und wurde dafür von der IHK ausgezeichnet.

Auch Melanie Schmalbach (Industriekauffrau mit Zusatzqualifikation Internationales Wirtschaftsmanagement mit Fremdsprache/93 Punkte) bekam einen IHK-Preis. Florian Graeff, Daniel Hadzan und Helena Horvat erhielten für einen Abschluss mit jeweils mehr als 85 Punkten eine Belobigung. Insgesamt begrüßt ZF am Standort Friedrichshafen 36 Auszubildende in technischen Berufen und vier aus kaufmännischen Berufen als Nachwuchskräfte.

Für Jochen Witzig war die Feier im ZF Forum der erste öffentliche Termin als neuer Standortleiter noch vor seinem offiziellen Amtsantritt am 1. April. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir immer wieder junge Menschen dazu motivieren können, bei uns ihre Ausbildung zu beginnen“, sagte Witzig. „Ich bin absolut davon überzeugt, dass Sie im richtigen Unternehmen sind. Gerade hier am Standort sind wir mit tollen Produkten und dem fundierten Know-how der Belegschaft gut aufgestellt, die aktuellen Herausforderungen gemeinsam anzugehen.“ „Eine Welt voller Möglichkeiten“ sah auch Markus Vogl, Lehrer an der Elektronikschule Tettnang, der seine Ex-Schülerinnen und -Schüler zur Feier bei ZF begleitete.