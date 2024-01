Knapp dreieinhalb Jahre nach Schließung der ZF-Arena legt die Stadtverwaltung dem Gemeinderat drei Varianten zum weiteren Vorgehen vor. Bei allen dreien soll die Arena abgerissen werden und Platz für einen Neubau machen.

Ob das Landesamt für Denkmalpflege da mitspielt, ist noch nicht abschließend geklärt - die größten Chancen für eine entsprechende Genehmigung sieht die Stadt aber für einen Neubau mit klarem Fokus auf Schul- und Vereinssport.

Dass die ZF-Arena aufgrund möglicher Schäden in der Dachkonstruktion nicht nur vorübergehend geschlossen, sondern voraussichtlich abgerissen werden müsse, hatte die Stadt schon unmittelbar nach deren Schließung im September 2020 angekündigt. Knapp ein Jahr später nahm das Landesamt für Denkmalpflege die ZF-Arena allerdings in die Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg auf - weil an ihrer Erhaltung „wegen ihres dokumentarischen und exemplarischen Wertes ein öffentliches Interesse“ bestehe. Damit war das Thema Abbruch vorerst vom Tisch.

Kosten einer Sanierung kaum kalkulierbar

Eine Sanierung würde allerdings mindestens 20 Millionen Euro plus X kosten. Das X wiederum ist kaum kalkulierbar, weil weitere Gutachten erst Klarheit schaffen müssten, was über das bisher Bekannte hinaus sanierungsbedürftig ist.

Vor diesem Hintergrund gelangten die Mitglieder des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt im Herbst 2022 zu der Erkenntnis, dass die einzig sinnvolle Variante trotz Denkmalschutz ein Abbruch wäre. Weshalb der Ausschuss die Stadtverwaltung beauftragte, mit dem Landesdenkmalamt über diese Möglichkeit zu verhandeln.

Favorisierte Variante taugt nicht für Champions League

Etwas mehr als ein Jahr später gibt es zwar formal noch keine Abbruchgenehmigung der Behörde, aus Sicht der Stadtverwaltung aber zumindest die realistische Chance, eine solche zu bekommen. Über drei Neubauvarianten soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 5. Februar, beraten.

In Variante 1 bestünde dieser Neubau aus einer dreiteiligen Sporthalle mit maximal 2000 Zuschauerplätzen und einer zweiten dreiteiligen Halle mit maximal 199 Zuschauerplätzen.

Pflichtaufgabe erhöht Chance auf Abbruch

Diese Variante ist aus Sicht der Verwaltung klar zu favorisieren, weil sich dadurch das Defizit an Schulsportflächen umfassend und am schnellsten beseitigen ließe. Und weil das Bereitstellen solcher Flächen eine kommunale Pflichtaufgabe ist, wäre hier auch die Chance für eine Abbruchgenehmigung durch den Denkmalschutz am größten. Die Volleyballprofis des VfB könnten die Halle zwar nutzen - allerdings nicht tagsüber.

Auch auf zusätzliche Räume müssten sie verzichten und sich mit dem Maximum von 2000 Zuschauerplätzen begnügen, weil die Grundfläche des Areals laut Angaben der Verwaltung nicht mehr ermöglicht.

Dritte Variante setzt voll auf den Profisport

Für Spiele in der Champions-League müsste die Halle mindestens 3000 Zuschauern Platz bieten. In den Varianten 2 und 3 wäre das umsetzbar. Während Neubauvariante 3 voll auf die Bedürfnisses der Profivolleyballer ausgerichtet wäre und nur eingeschränkt für andere Sportarten und Schulen nutzbar wäre, sieht Variante 2 eine Mischnutzung vor, bei denen sowohl Profi- als auch Schul- und Vereinssport Abstriche in Kauf nehmen müssten.

Weil in beiden Varianten der klare Fokus nicht auf der Erfüllung einer kommunalen Pflichtaufgabe liegt, wäre nach Einschätzung der Stadtverwaltung eine Abbruchgenehmigung in beiden Fällen fraglich. Und um das Defizit an Schulsportflächen zu beseitigen, würden die beiden Varianten auch nicht ausreichen.