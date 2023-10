ZF-Arena: Ein Abriss kann trotz Denkmalschutz zulässig sein

Mehr als drei Jahre sind mittlerweile vergangen, seit die Stadt die ZF-Arena aufgrund latenter Einsturzgefahr durch mögliche Schäden in der Dachkonstruktion geschlossen hat. Was aus der Halle werden soll, ist immer noch unklar ‐ doch nun scheint endlich Bewegung in die Sache zu kommen.

Und zwar nicht nur hinter verschlossenen Türen: Noch in diesem Jahr soll der Gemeinderat über verschiedene Varianten beraten und einen Beschluss zum weiteren Vorgehen fassen. Ein Abbruch ist trotz Denkmalschutz denkbar.

Es geht auch um Wirtschaftlichkeit

Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage von Schwäbische.de zu verstehen gibt, sollen dem Gemeinderat verschiedene Möglichkeiten im Umgang mit der ZF-Arena präsentiert werden, auch unter Berücksichtigung von Fragen der Wirtschaftlichkeit und Leistbarkeit.

„Aufgrund der Gespräche mit dem Landesamt für Denkmalpflege gehen wir davon aus, dass die vorgestellten Varianten grundsätzlich genehmigungsfähig sein können, auch die Variante Abbruch“, heißt es. Die letztendliche Entscheidung des Landesamts für Denkmalpflege könne man aber nicht vorwegnehmen, auch nicht die Entscheidung des Gemeinderats.

Bislang nur vage Aussagen

Im September 2022 hatte der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt die Stadtverwaltung beauftragt, mit dem Landesdenkmalamt über die Möglichkeit eines Abbruchs der ZF-Arena zu verhandeln. Geld für weitere Gutachten sollte nicht mehr ausgegeben werden.

Seit diesem Beschluss haben Gespräche und Treffen vor Ort stattgefunden, zum Stand der Dinge äußerten sich aber sowohl das Landesdenkmalamt als auch die Stadtverwaltung zuletzt nur sehr vage.

Erläuterungen dazu, warum es so lange dauert, die Genehmigungsfähigkeit eines Abbruchs zu prüfen, und was genau die kritischen Punkte dabei sind, lieferte das Landesdenkmalamt auf entsprechende Nachfragen nicht.

Erst seit 2021 unter Denkmalschutz

In ihrer im September 2020 verschickten Pressemitteilung zur Schließung der ZF-Arena hatte die Stadt Friedrichshafen bereits angekündigt, dass die Halle voraussichtlich abgerissen werden müsse.

Knapp ein Jahr später nahm das Landesamt für Denkmalpflege die ZF-Arena allerdings in die Liste der Kulturdenkmale in Baden-Württemberg auf ‐ weil an ihrer Erhaltung „wegen ihres dokumentarischen und exemplarischen Wertes ein öffentliches Interesse“ bestehe. Damit war das Thema Abbruch erst einmal vom Tisch.

Kaum kalkulierbare Kosten bei Sanierung

Eine Sanierung der ZF-Arena würde allerdings wohl mindestens 20 Millionen Euro plus X kosten. Das X wiederum ist praktisch nicht kalkulierbar, weil weitere Gutachten erst Klarheit schaffen müssten, was über das bisher Bekannte hinaus sanierungsbedürftig ist.

Allein diese Gutachten würden offenbar rund eine Viertelmillion Euro verschlingen. Vor diesem Hintergrund gelangten die Mitglieder des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt im Herbst 2022 zu der Erkenntnis, dass die einzig sinnvolle Variante der Abbruch wäre. Trotz Denkmalschutz.