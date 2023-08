Ein 36–Jähriger hat sich am Samstagmorgen um 3.20 Uhr per Polizeinotruf gemeldet und teilte mit, dass er in der Montfortstraße/Paulinenstraße mit Pfefferspray besprüht worden sei. Seinen Angaben nach ist er an einer streitenden Gruppe von zehn bis 15 Personen vorbeigegangen und bekam Pfefferspray unter anderem in seine Augen ab, teilt die Polizei mit.

Polizei sucht vergebens

Dabei soll er eine schmerzhafte Reizung der Augen erlitten haben, die medizinisch behandelt werden musste. Die Streifen des Polizeireviers Friedrichshafen trafen weder am angegebenen Ort, noch in der näheren Umgebung eine streitende Personengruppe an.

Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0, bittet um Zeugenhinweise zu der Personengruppe beziehungsweise zu der Person, die das Pfefferspray versprühte. Diese soll mit einer grauen Jogginghose und einem schwarzen Oberteil bekleidet gewesen und von einer jungen Frau mit weißem Oberteil begleitet worden sein.