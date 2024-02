Friedrichshafen

Zeuge einer Unfallflucht gesucht

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ein bislang unbekannter Zeuge hat die Polizei am Donnerstag kurz nach 15 Uhr über eine Verkehrsunfallflucht in der Hans-Böckler-Straße informiert. Bei der Überprüfung konnten die Beamten einen beschädigten roten VW feststellen, der am Straßenrand geparkt war.