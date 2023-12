Das fast 125 Meter lange Luftschiff „Pathfinder 1“ ist vor Kurzem zum ersten Mal aus einem Hangar im Silicon Valley in Kalifornien geschoben worden. Jetzt sollen erste Testflüge folgen. Gebaut wurde es vom US-amerikanischen Unternehmen LTA Research & Exploration, an dem offenbar Google-Mitbegründer Sergey Brin beteiligt ist. Aber auch die Zeppelinbauer aus Friedrichshafen waren mit an Bord und lieferten wichtige Komponenten und Wissen.

Bei „Pathfinder“ (zu deutsch: „Pfadfinder“) mit der Nummer 1 handelt es sich um ein Starrluftschiff nach klassischer Zeppelin-Bauart. Denn es hat eine starre, beeindruckend große Innenstruktur aus Trägern und Streben, die auf eine Konstruktion des Grafen Ferdinand von Zeppelin Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts zurückgeht. Ein sogenannter Blimp ist im Gegensatz dazu ein Prallluftschiff ohne innere Struktur, dessen Form allein durch den Eigendruck des Gases aufrechterhalten wird.

Expertise vom See gefragt

Kein Wunder, dass beim Bau des Mega-Luftschiffs, der acht Jahren lang mehr oder weniger im Geheimen ablief, die Expertise der Zeppelin Luftschifftechnik GmbH & Co. KG (ZLT) aus Friedrichshafen gefragt war.

Immerhin sind derzeit fünf Zeppeline Neuer Technologie (NT) im Einsatz, die im Hangar direkt neben dem Bodensee-Airport gebaut wurden. Der US-Reifenhersteller Goodyear kaufte drei davon und setzt sie vor allem für Werbezwecke ein. Kostenpunkt bei der Bestellung im Jahr 2011: pro Stück 14,5 Millionen Euro.

Die anderen beiden Zeppeline drehen in der Sommersaison von Friedrichshafen aus vor allem bei Passagierflügen über dem Bodensee ihre Runden. Für den Betrieb ist die Deutsche Luftschiff-Reederei zuständig (DZR), eine Tochtergesellschaft der ZLT. Hauptgesellschafter der ZLT sind der ZF-Konzern mit 49,97 Prozent und die Luftschiffbau Zeppelin GmbH mit 50,03 Prozent.

Neuer Zeppelin, neuer Standort

Ein neues Luftschiff, das gerade im Hangar in Friedrichshafen entsteht und im Sommer 2024 fertig sein soll, ergänzt die Flotte in Zukunft. Länge: 75 Meter. Ebenfalls neu: ein Standort in Essen/Mülheim im Ruhrgebiet, von dem aus ein Zeppelin zu Passagier- und Werbeflügen sowie Großveranstaltungen starten wird. Eröffnungstermin: Christi Himmelfahrt am 9. Mai, wie ZLT-Geschäftsführer Eckhard Breuer ankündigt.

„Made“ in Friedrichshafen: Am Bodensee sind meist zwei Zeppeline unterwegs, die ihre Runden bei Passagierflügen drehen. Derzeit wird im Hangar beim Flughafen ein neues Luftschiff gebaut. Länge: 75 Meter. (Foto: Michael Häfner )

Welche Rolle ZLT beim Projekt „Pathfinder 1“ genau spielt, verrät er nicht. Grund dafür: eine Vertraulichkeitsvereinbarung, die unterzeichnet worden sei. Eckhard Breuer bestätigt jedoch, dass sein Unternehmen mit LTA Research & Exploration in den USA zusammenarbeitet. LTA steht für „Lighter Than Air“, auf deutsch: „leichter als Luft“.

Passagiergondel aus Friedrichshafen

Einige Details zur Zusammenarbeit nennt der Geschäftsführer zudem: „Wir haben viele Komponenten geliefert, die aus Kohlefaser gefertigt werden, wie zum Beispiel die Passagiergondel, die Leitwerke und die Tankanlage. Dazu die Fahrwerke. Unser Wissen fließt ebenfalls ein, unsere Entwicklungsabteilung arbeitet in den Bereichen Auslegung und Berechnung zu.“ Apropos Tankanlage: Der Antrieb erfolge hybrid über zwölf Elektro-Motoren, die von Dieselgeneratoren mit Strom versorgt werden.

„Es ist ein Erlebnis“: ZLT-Chef Eckhard Breuer hofft, dass sein Team an Bord ist, wenn in den USA noch größere Pathfinder-Modelle gebaut werden. (Foto: ZLT )

Auf die Beteiligung des Google-Gründers Sergey Brin an LTA beziehungsweise „Pathfinder 1“ geht der ZLT-Chef nicht ein. Dafür dürfte eine Ortsbeschreibung aufschlussreich sein: Das Luftschiff wurde in einer Halle am Moffett Federal Airfield gebaut und damit in direkter Nähe zum Sitz des Technologiekonzerns in der Stadt Mountain View im Silicon Valley in Kalifornien.

Einsatz bei humanitären Missionen

Benannt ist der Flugplatz Eckhard Breuer zufolge nach William A. Moffett, ein Kommandeur der US-Marine, der beim Absturz des Starrluftschiffs „Akron“ 1933 starb. Aktueller Mieter des Moffett Airfields ist Google.

Der ZLT-Chef schaute sich mehrfach in dem Hangar um, aus dem jetzt „Pathfinder 1“ schlüpfte. Zu seinen Eindrücken befragt, hält er sich wiederum bedeckt. Nur so viel: „Es ist ein Erlebnis, Teil eines solch herausragenden Projekts zu sein.“

Des Zeppelins neue Kleider: Die Hülle über die Innenstruktur des Luftschiffs zu ziehen, ist Maßarbeit. Derzeit wird im Hangar in Friedrichshafen ein neues Modell gebaut. (Foto: ZLT )

Was so herausragend daran sein soll, erläuterte Alan Weston, Chef der Firma LTA, in verschiedenen Medienberichten. Laut der Zeitung „Welt“ ist er überzeugt, dass mit dem Projekt die Renaissance der Luftschiffe gelingt.

Rückblick: Mit einer Länge von 245 Metern war die „Hindenburg“ eines der zwei größten jemals gebauten Luftfahrzeuge. 1937 ging der Zeppelin bei der Landung in Lakehurst bekanntlich in Flammen auf, was damals das Ende der großen Passagierluftschiff-Ära bedeutete.

Noch größeres Modell geplant

Einsatzmöglichkeiten für „Pathfinder 1“ sieht Alan Weston beispielsweise bei humanitären Missionen mit Personen und Fracht. Die Zuladung des 124,5 Meter langen Luftschiffs soll 28 Tonnen betragen. Mit dem Prototyp wird demnach die Technik für noch größere Modelle erprobt. „Pathfinder 3“ soll 183 Meter lang werden.

Eine Nachricht, die für ZLT besonders interessant sein dürfte. Zumal Eckhard Breuer seinen Kollegen Alan Weston als „sehr guten Geschäftspartner“ bezeichnet. Der US-Amerikaner habe dem Zeppelin-Hangar in Friedrichshafen bereits mehrere Besuche abgestattet. Unter anderem war er bei der Jubiläumsfeier zu 25 Jahre Erstflug Zeppelin NT im September 2022 zu Gast.

Im Gespräch mit der „Welt“ erklärte Alan Weston, dass der Bau von „Pathfinder 1“ auch ohne Unterstützung der Zeppelinbauer vom Bodensee zu Ende gebracht worden wäre, „aber nicht so schnell und effizient. Sie haben großes Know-how“. Nicht zuletzt deshalb dürfte ZLT auch künftig mit an Bord sein. Eckhard Breuer sagt: „Wir hoffen dabei zu sein, wenn das Projekt ,Pathfinder’ weitergeht.“

