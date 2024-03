Zeppelin-Universität verabschiedet den 42. Jahrgang

Die Zeppelin-Universität (ZU) hat ihren nunmehr 42. Jahrgang verabschiedet. Bei einer festlichen Graduierungsfeier auf dem ZF Campus der ZU und im Dornier Museum mit 200 Gästen, darunter Eltern, Freunde und Mitstudierende, wurden den frischgebackenen Absolventinnen und Absolventen die Bachelor- und Masterurkunden überreicht.

In seiner Begrüßungsrede gratulierte ZU-Präsident Klaus Mühlhahn den Graduierten zu ihren Abschlüssen und wünschte ihnen für ihren weiteren Weg viel Erfolg. Die Festrede hielt Jan Söffner, Inhaber des Lehrstuhls für Kulturtheorie und -analyse. Im Namen ihrer Mitstudierenden ließen in den studentischen Reden Helena Brand, Matteo Drozynski und Ricarda Scheel ihre Studienzeit an der ZU Revue passieren und bedankten sich bei Präsidium, Professoren- und Mitarbeiterschaft.

Für herausragende Abschlussarbeiten wurden ZU-Studierende erneut von der Zeppelin-Universitätsgesellschaft (ZUG) mit Awards ausgezeichnet. Mit dem mit 500 Euro dotierten „Best Bachelor Thesis Award“ für die jeweils beste Bachelorarbeit wurden die Absolventen Jan Heimsath im Bereich der Wirtschaftswissenschaften und Benedict Anderer im Bereich Soziologie, Politik und Ökonomie prämiert. Der mit ebenfalls 500 Euro dotierte „Best Master Thesis Award“ für die beste Masterarbeit ging an Lucas Wiese im Bereich Wirtschaftswissenschaften und Lucia Hummel für ihre Abschlussarbeit im interdisziplinären Forschungsmaster. Überreicht wurden die Auszeichnungen von ZUG-Vorstandsmitglied Thomas Brandt und Klaus Mühlhahn. Darüber hinaus vergeben wurde der von der Stuttgarter Gips-Schüle-Stiftung geförderte und mit 300 Euro dotierte „Gips-Schüle Student Research Award“. Den Preis erhielt Lea Riexinger für ihre Forschungsarbeit im Bereich Soziologie, Politik und Ökonomie.

In einer weiteren Graduierungsfeier wurden außerdem die aktuellen Absolventinnen und Absolventen des achten Jahrgangs des berufsbegleitenden Masterstudiengangs in Management und Führung für Ingenieurinnen und Ingenieure (eMA BEL) verabschiedet.