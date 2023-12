Zeppelin steigert Umsatz in schwierigen Zeiten

Erstmals nach der corona-bedingten Pause haben sich am Donnerstag um die 150 Zeppelin-Rentner teils mit Begleitung zur traditionellen Weihnachtsfeier im Casino des Konzerns getroffen. Der zuvor einsetzende Schneefall war mitverantwortlich, dass die Reihen nicht so dicht besetzt waren wie in den Jahren zuvor. Der guten Stimmung tat das keinen Abbruch, erst recht, als Konzerngeschäftsführerin für Personal, Compliance, Datenschutz, IT und Digitales, Alexandra Mebus, ankündigte: „Die (Zeppelin-) Renten sind sicher-“

„Endlich ist es nach vier Jahren wieder soweit“, begrüßte Alexandra Mebus die Gekommenen von den insgesamt 486 Zeppelin-Rentnern. Jährlich legt das Unternehmen 1,9 Millionen Euro an Rentenbeiträgen zurück. 20 Millionen Euro betragen die Rückstellungen.

Bis zum 30. Oktober dieses Jahres hat Zeppelin mit seinen über 10.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro und damit ein Plus von fünf Prozent geschrieben. „Gut geschafft“, habe man, betonte die Geschäftsführerin, und das vor dem Hintergrund, dass der zuvor profitable Unternehmensteil in Russland mit über 1200 Mitarbeitern aufgrund des Krieges komplett geschlossen wurde. Trotz der weltweiten Unsicherheiten geht Zeppelin nach dem 16-prozentigen Auftragsbestandes auf noch 1,8 Milliarden Euro zuversichtlich ins nächste Jahr. Mebus sprach lediglich von einer „Normalisierung“ und erinnerte unter anderem an die getätigten Firmenkäufe in Schweden und Dänemark.

Sie hob hervor, die zeppelin’sche Unternehmenskultur basiere weiterhin auf den Werten des Grafen Ferdinand von Zeppelin. In diesem Zusammenhang nannte sie aktuelle Themen des Unternehmens, das dank attraktiver Ausbildung und sozialer Leistungen erneut als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet wurde. Aktuell werden über 400 Auszubildende im dualen System fortgebildet.

Erfolgreich ist die erste Frau bei Zeppelin im Baumaschinenbereich. Ein neues Schulungszentrum gibt es in Weimar und beim Berlin-Marathon war man mit Tausenden Gerätschaften dabei. Zeppelin-Österreich wurde der Top-Lieferant 2023, für soziale Zwecke wurden 1,3 Millionen Euro gespendet und die Zeppelin-Jugendstiftung lobt alle zwei Jahre Preise aus. Mebus wörtlich: „Wir wollen junge Leute fördern“.

Letztmals sprach Betriebsratsvorsitzender Heribert Hierholzer als Chef der Arbeitnehmervertretung zu den Senioren. Er wird Mitte nächsten Jahres nach 52-jähriger Betriebszugehörigkeit - davon über 30 Jahre als Betriebsratsvorsitzender - zu den Rentnern wechseln. Sein Nachfolger soll sein bisheriger Stellvertreter Wolfgang Richter werden, der bereits 35 Jahre Zeppelin-Erfahrung mitbringe und „jeden Winkel im Unternehmen“ kenne. Hierholzer streifte vor allem die zurückliegenden turbulenten Zeiten im Anlagenbau, die man dennoch erfolgreich bewältigt habe.

Ralf Boschert, Geschäftsführer Zeppelin Systems und CFO, berichtete von einem Auftragseingang bis Ende Oktober von knapp 400 Millionen Euro. Bis zum Ende des Jahres rechnet er mit 507 Millionen. Der Auftragsbestand beläuft sich auf 587 Millionen Euro. Das Ergebnis lag Ende Oktober bei 9,8 Millionen Euro. Ende des Jahres könnten es 19,4 Millionen sein. Geplant waren 15 Millionen. Gut im Geschäft ist man in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Abu Dhabi, wo ein Auftragsvolumen Fördertechnik für 65 Millionen Euro und ein Siloauftrag für 20 Millionen Euro in trockenen Tüchern ist. In Bangalore in Indien steht ein Auftragsvolumen von 8,8 Millionen Euro an. In Brasilien freut sich der Zeppelin-Anlagenbau über den Auftrag für die aktuell größte Mälzerei der Welt mit einem Auftragsvolumen von 63 Millionen Euro.

Traditionell werden bei der Zeppelin-Rentnerfeier die ältesten Ehemaligen geehrt. Diesmal waren das Manfred Sauter (88), Kurt Jetter (95), Otto Beck (87) und Hans-Jürgen Fenner (87).