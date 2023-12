Das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen will ein „Diskursraum“ für aktuelle Themen der Gegenwart sein. Mit der neuen „Wechselausstellung „Kryptomania - die Verheißungen der Blockchain“ untermauert es diesen Anspruch. Im Zentrum steht die Frage, ob die Blockchain wirklich der Heilsbringer der Zukunft ist, für den ihre Fürsprecher sie halten.

Die Blockchain steht für fälschungssicheren Datenverkehr

Um das zu klären, muss die Ausstellung von Kuratorin Ina Neddermeyer erst in die Grundlagen einführen: Was sind eigentlich Blockchains und wie funktionieren sie? Kurz gesagt, ist die Blockchain eine Technologie des Datenaustauschs. Daten, die in ihr gespeichert werden, sind so gut wie fälschungssicher. Jede Transaktion lässt sich später nachweisen. Weil die Daten dezentral im Netzwerk abgespeichert werden, gibt es auch keinen zentralen Akteur, der sie zensieren oder manipulieren könnte.

Mit Fachbegriffen gespickte Erklärungen machen die Ausstellung textlastig. Und sie wird nicht leichter zugänglich, indem sie in die nächste Abstraktionsebene springt: die Kunst. Werke von elf Künstlerinnen und Künstler erkunden die Potenziale und Grenzen der Blockchain.

Ohne Vorkenntnisse bleibt manches Kunstwerk unverständlich

Dabei wird es mitunter arg verzwickt, wie die Installation BeeDAO zeigt. Hier treten die Menschen als eine Art Treuhänder der Bienen auf. Sie verpflichten sich, dass ihr Handeln zum Besten der Bienen geschieht. Wie es um deren Gesundheitszustand bestellt ist, messen permanent Sensoren am Einflugloch des Bienenstocks. Wie genau in dieser Kooperation von Bienen und Menschen aber die Blockchain-Logik angewendet wird, kann der Ausstellungstext einem Besucher ohne Vorkenntnisse nicht vermitteln. Die künstlerischen Positionen beruhen auf Denkspiralen, denen die Erdung zum Besucher fehlt.

Eine Technik, die das Internet vertrauenswürdiger machen könnte

Einleuchtend ist dagegen der Beitrag von Egor Kraft: Er demonstriert, dass wir mithilfe der Blockchain wieder mehr Vertrauen ins Internet gewinnen könnten. Denn Tatsache ist, dass das Netz durch immer perfektere Fake- und Fälschungstechniken verseucht wird. Krafts Videoinstallation „Proof of War“ zeigt Aufnahmen eines im Ukrainekrieg zerstörten Hauses. Die benutzte Kamera ist mit einer Blockchain verbunden. Dadurch werden die gefilmten Bilder in der Blockchain mit einem Zeitstempel verbunden. So lässt sich später feststellen, ob es sich bei Bildern und Videos, die im Netz kursieren, um Fake-freie Urversionen handelt oder nicht. Was aber geschieht, wenn schon diese Urversion als Fake eingespielt wird, bleibt offen.

Wandert der Kunstmarkt ins Internet ab und wird dadurch demokratischer?

Einen völlig neuen Markt eröffnet die Blockchain der Kunst, wie Florian Meisenberg zeigt: Künstler können Abbilder ihrer Werke ins Netz laden - und sie als einziges vom Künstler zertifiziertes digitales Kunstwerk zum Kauf anbieten. Künstler bräuchten keinen Galeristen mehr und könnten so gleichberechtigten Zugang zum Kunstmarkt erhalten. Aber wahrscheinlich würden auch auf diesem digitalen Markt nur bekannte Künstler ihren Reibach machen, während die übrigen leer ausgehen. Und funktioniert die Blockchain, wenn Betrüger selbst Kunstwerke hochladen und die gefälschten Digitalversionen als echt ausgeben? Spannend ist auch die Frage, welcher Stellenwert in Zukunft dem haptischen Kunstwerk zukommt, wenn erst der Verkauf seiner digitalen Kopie in die Gänge kommt.

Raubkunst: Zumindest die digitale Kopie von Kunst wird rückgeführt

Diese Digitalisierung könnte jedenfalls erfolgreich bei der Restitution vom Raubkunst sein - wenn Staaten nicht bereit sind, sie an die Herkunftsländer zurückzugeben. Ein unrühmliches Beispiel hierfür sind die Briten hinsichtlich der Kunst aus Afrika. Das Künstlerkollektiv Looty trickst diese Blockade aus: Es ermöglicht afrikanischen Staaten zumindest eine digitale Form der Rückführung. Die Looty-Aktivisten fotografieren Raubkunst-Objekte, die in britischen Museen ausgestellt werden, digitalisiert sie in 3D-Technik und bringt sie als Hologramm zurück in ihre Ursprungsländerländer.

Das Museum stellt einen umfangreichen Katalog zur Ausstellung in Aussicht. Zudem wird es begleitende Veranstaltungen geben. Beides ist zum Verständnis von Teilen der Ausstellung auch hilfreich.

Bis 7. April 2024 im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen.